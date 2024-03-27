- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 337
Profit Trade:
2 337 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
12 778.76 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
93 477.46 USD (55 476 702 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2337 (93 477.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93 477.46 USD (2337)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
39.71%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 337 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
40.00 USD
Profitto medio:
40.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.27%
Previsione annuale:
15.69%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (2.43 USD)
Per equità:
36.78% (55 446.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2324
|archived
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|23K
|archived
|70K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|55M
|archived
|0
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12 778.76 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2337
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +93 477.46 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 70
|
Exness-Real6
|0.00 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|5770.00 × 1
BTC smart money management Origin
Contract Specification for BTC:
Spread: Floating
Contract Size: 1
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
