Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart BTC O 8318

Rudy Tjahjadi Widjaja St
0 recensioni
Affidabilità
83 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 96%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 337
Profit Trade:
2 337 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
12 778.76 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
93 477.46 USD (55 476 702 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2337 (93 477.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93 477.46 USD (2337)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
39.71%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 337 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
40.00 USD
Profitto medio:
40.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.27%
Previsione annuale:
15.69%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (2.43 USD)
Per equità:
36.78% (55 446.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 2324
archived 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 23K
archived 70K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 55M
archived 0
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12 778.76 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2337
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +93 477.46 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 70
Exness-Real6
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live25
5770.00 × 1
BTC smart money management Origin

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for BTC: 

Spread: Floating

Contract Size: 1

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Non ci sono recensioni
2025.08.21 03:52
No swaps are charged on the signal account
2025.08.16 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.16 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.07.23 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 10:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 16:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.06 00:07
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 2.44% of days out of 491 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 07:28
No swaps are charged on the signal account
2025.05.25 15:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.24 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.04.10 19:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 17:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 20:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 19:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

