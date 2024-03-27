SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Smart BTC O 8318
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart BTC O 8318

Rudy Tjahjadi Widjaja St
0 avis
Fiabilité
83 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 96%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 331
Bénéfice trades:
2 331 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
12 778.76 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
93 401.35 USD (55 324 475 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
2331 (93 401.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
93 401.35 USD (2331)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
39.71%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
2 331 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
40.07 USD
Bénéfice moyen:
40.07 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
1.30%
Prévision annuelle:
15.89%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (2.43 USD)
Par fonds propres:
36.78% (55 446.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 2318
archived 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 23K
archived 70K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 55M
archived 0
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12 778.76 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 2331
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +93 401.35 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 70
Exness-Real6
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
BTC smart money management Origin

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for BTC: 

Spread: Floating

Contract Size: 1

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Aucun avis
2025.08.21 03:52
No swaps are charged on the signal account
2025.08.16 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.16 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.07.23 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 10:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 16:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.06 00:07
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 2.44% of days out of 491 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 07:28
No swaps are charged on the signal account
2025.05.25 15:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.24 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.04.10 19:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 17:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 20:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 19:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
