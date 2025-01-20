Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 ICMarkets-Live19 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 3 Pepperstone-Edge03 0.00 × 1 Exness-Real9 0.06 × 100 ICMarkets-Live12 0.07 × 14 ICMarkets-Live15 0.13 × 8 ICMarkets-Live03 0.14 × 59 TMGM.TradeMax-Demo 0.25 × 12 ICMarkets-Live20 0.35 × 74 ICMarkets-Live10 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.51 × 73 ThreeTrader-Live 0.57 × 14 ICMarketsSC-Live03 0.58 × 825 LiteForex-ECN2.com 0.63 × 24 ICMarkets-Live05 0.67 × 3 Axi-US05-Live 0.80 × 25 TradeMaxGlobal-Demo 0.80 × 10 Tickmill-Live08 0.82 × 17 ICMarketsSC-Live23 0.83 × 2121 Exness-Real3 0.83 × 6 JustMarkets-Live2 0.85 × 26 XMTrading-Real 49 0.86 × 14 82 daha fazla...