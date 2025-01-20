SinyallerBölümler
Meykell Sato

Pfolium X

Meykell Sato
1 inceleme
Güvenilirlik
138 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 294%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 100
Kârla kapanan işlemler:
1 412 (45.54%)
Zararla kapanan işlemler:
1 688 (54.45%)
En iyi işlem:
572.79 USD
En kötü işlem:
-216.42 USD
Brüt kâr:
42 170.44 USD (2 944 727 pips)
Brüt zarar:
-34 817.03 USD (2 081 753 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (878.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 590.90 USD (20)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
69.11%
Maks. mevduat yükü:
12.22%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
2 303 (74.29%)
Satış işlemleri:
797 (25.71%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
2.37 USD
Ortalama kâr:
29.87 USD
Ortalama zarar:
-20.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-637.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-992.67 USD (13)
Aylık büyüme:
64.17%
Yıllık tahmin:
779.72%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
534.21 USD
Maksimum:
3 333.62 USD (67.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.69% (3 333.62 USD)
Varlığa göre:
11.78% (564.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 774
GBPJPY 729
EURJPY 624
GBPCAD 537
US500 307
USDJPY 102
AUDUSD 8
AUDJPY 7
EURAUD 4
BTCUSD 4
EURUSD 2
HK50 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.3K
GBPJPY 86
EURJPY -358
GBPCAD 606
US500 3.2K
USDJPY -121
AUDUSD -101
AUDJPY 4
EURAUD 15
BTCUSD -240
EURUSD -18
HK50 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 479K
GBPJPY 21K
EURJPY 16K
GBPCAD 37K
US500 381K
USDJPY -5.5K
AUDUSD -5.5K
AUDJPY 708
EURAUD 2.3K
BTCUSD -69K
EURUSD -173
HK50 8.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +572.79 USD
En kötü işlem: -216 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +878.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -637.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.06 × 100
ICMarkets-Live12
0.07 × 14
ICMarkets-Live15
0.13 × 8
ICMarkets-Live03
0.14 × 59
TMGM.TradeMax-Demo
0.25 × 12
ICMarkets-Live20
0.35 × 74
ICMarkets-Live10
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.51 × 73
ThreeTrader-Live
0.57 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.58 × 825
LiteForex-ECN2.com
0.63 × 24
ICMarkets-Live05
0.67 × 3
Axi-US05-Live
0.80 × 25
TradeMaxGlobal-Demo
0.80 × 10
Tickmill-Live08
0.82 × 17
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 2121
Exness-Real3
0.83 × 6
JustMarkets-Live2
0.85 × 26
XMTrading-Real 49
0.86 × 14
82 daha fazla...
My system is powered by a network of Expert Advisors (EAs) that I’ve personally developed, combining automated intelligence with advanced market strategies.

What you can expect:

  • Smart risk management: Every trade includes a pre-defined stop loss, prioritizing capital protection.
  • Investment requirements: The recommended starting capital is $4,000. As I add more EAs, the portfolio becomes even more diversified, enhancing results and reducing risks.
  • Winning strategies: Multiple approaches are applied, with the most common being breakout, riding market trends to maximize profits.
  • Flexible trades: Trades may last from days to weeks, including hedge strategies.
  • 2025 goal 400% or more!

Ortalama derecelendirme:
Felipe Oliveira
307
Felipe Oliveira 2025.01.20 01:46 
 

This is one of the best signals of mt4, Meykell is a great trader and gave a very nice support. He is working in add more pairs for diversification in his portfolio!

2025.09.23 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 12:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 06:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 04:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 01:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 11:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.14 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 00:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 00:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.15 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.07 02:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.06 18:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.28 23:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.27 12:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.06.24 02:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.23 21:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.29 08:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 447 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pfolium X
Ayda 30 USD
294%
0
0
USD
9.8K
USD
138
98%
3 100
45%
69%
1.21
2.37
USD
47%
1:500
