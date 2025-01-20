- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
3 100
Bénéfice trades:
1 412 (45.54%)
Perte trades:
1 688 (54.45%)
Meilleure transaction:
572.79 USD
Pire transaction:
-216.42 USD
Bénéfice brut:
42 170.44 USD (2 944 727 pips)
Perte brute:
-34 817.03 USD (2 081 753 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (878.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 590.90 USD (20)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
69.11%
Charge de dépôt maximale:
12.22%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.21
Longs trades:
2 303 (74.29%)
Courts trades:
797 (25.71%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
2.37 USD
Bénéfice moyen:
29.87 USD
Perte moyenne:
-20.63 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-637.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-992.67 USD (13)
Croissance mensuelle:
63.02%
Prévision annuelle:
764.44%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
534.21 USD
Maximal:
3 333.62 USD (67.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.69% (3 333.62 USD)
Par fonds propres:
11.78% (564.71 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|774
|GBPJPY
|729
|EURJPY
|624
|GBPCAD
|537
|US500
|307
|USDJPY
|102
|AUDUSD
|8
|AUDJPY
|7
|EURAUD
|4
|BTCUSD
|4
|EURUSD
|2
|HK50
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.3K
|GBPJPY
|86
|EURJPY
|-358
|GBPCAD
|606
|US500
|3.2K
|USDJPY
|-121
|AUDUSD
|-101
|AUDJPY
|4
|EURAUD
|15
|BTCUSD
|-240
|EURUSD
|-18
|HK50
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|479K
|GBPJPY
|21K
|EURJPY
|16K
|GBPCAD
|37K
|US500
|381K
|USDJPY
|-5.5K
|AUDUSD
|-5.5K
|AUDJPY
|708
|EURAUD
|2.3K
|BTCUSD
|-69K
|EURUSD
|-173
|HK50
|8.1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +572.79 USD
Pire transaction: -216 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +878.30 USD
Perte consécutive maximale: -637.02 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live23" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.06 × 100
|
ICMarkets-Live12
|0.07 × 14
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.14 × 59
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.25 × 12
|
ICMarkets-Live20
|0.35 × 74
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.51 × 73
|
ThreeTrader-Live
|0.57 × 14
|
ICMarketsSC-Live03
|0.58 × 825
|
LiteForex-ECN2.com
|0.63 × 24
|
ICMarkets-Live05
|0.67 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.80 × 25
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.80 × 10
|
Tickmill-Live08
|0.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 2121
|
Exness-Real3
|0.83 × 6
|
JustMarkets-Live2
|0.85 × 26
|
XMTrading-Real 49
|0.86 × 14
82 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
My system is powered by a network of Expert Advisors (EAs) that I’ve personally developed, combining automated intelligence with advanced market strategies.
What you can expect:
- Smart risk management: Every trade includes a pre-defined stop loss, prioritizing capital protection.
- Investment requirements: The recommended starting capital is $4,000. As I add more EAs, the portfolio becomes even more diversified, enhancing results and reducing risks.
- Winning strategies: Multiple approaches are applied, with the most common being breakout, riding market trends to maximize profits.
- Flexible trades: Trades may last from days to weeks, including hedge strategies.
- 2025 goal 400% or more!
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
294%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
138
98%
3 100
45%
69%
1.21
2.37
USD
USD
47%
1:500
This is one of the best signals of mt4, Meykell is a great trader and gave a very nice support. He is working in add more pairs for diversification in his portfolio!