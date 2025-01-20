SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Pfolium X
Meykell Sato

Pfolium X

Meykell Sato
1 avis
Fiabilité
138 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 294%
ICMarketsSC-Live23
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 100
Bénéfice trades:
1 412 (45.54%)
Perte trades:
1 688 (54.45%)
Meilleure transaction:
572.79 USD
Pire transaction:
-216.42 USD
Bénéfice brut:
42 170.44 USD (2 944 727 pips)
Perte brute:
-34 817.03 USD (2 081 753 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (878.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 590.90 USD (20)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
69.11%
Charge de dépôt maximale:
12.22%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.21
Longs trades:
2 303 (74.29%)
Courts trades:
797 (25.71%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
2.37 USD
Bénéfice moyen:
29.87 USD
Perte moyenne:
-20.63 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-637.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-992.67 USD (13)
Croissance mensuelle:
63.02%
Prévision annuelle:
764.44%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
534.21 USD
Maximal:
3 333.62 USD (67.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.69% (3 333.62 USD)
Par fonds propres:
11.78% (564.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 774
GBPJPY 729
EURJPY 624
GBPCAD 537
US500 307
USDJPY 102
AUDUSD 8
AUDJPY 7
EURAUD 4
BTCUSD 4
EURUSD 2
HK50 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.3K
GBPJPY 86
EURJPY -358
GBPCAD 606
US500 3.2K
USDJPY -121
AUDUSD -101
AUDJPY 4
EURAUD 15
BTCUSD -240
EURUSD -18
HK50 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 479K
GBPJPY 21K
EURJPY 16K
GBPCAD 37K
US500 381K
USDJPY -5.5K
AUDUSD -5.5K
AUDJPY 708
EURAUD 2.3K
BTCUSD -69K
EURUSD -173
HK50 8.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +572.79 USD
Pire transaction: -216 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +878.30 USD
Perte consécutive maximale: -637.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live23" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.06 × 100
ICMarkets-Live12
0.07 × 14
ICMarkets-Live15
0.13 × 8
ICMarkets-Live03
0.14 × 59
TMGM.TradeMax-Demo
0.25 × 12
ICMarkets-Live20
0.35 × 74
ICMarkets-Live10
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.51 × 73
ThreeTrader-Live
0.57 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.58 × 825
LiteForex-ECN2.com
0.63 × 24
ICMarkets-Live05
0.67 × 3
Axi-US05-Live
0.80 × 25
TradeMaxGlobal-Demo
0.80 × 10
Tickmill-Live08
0.82 × 17
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 2121
Exness-Real3
0.83 × 6
JustMarkets-Live2
0.85 × 26
XMTrading-Real 49
0.86 × 14
82 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

My system is powered by a network of Expert Advisors (EAs) that I’ve personally developed, combining automated intelligence with advanced market strategies.

What you can expect:

  • Smart risk management: Every trade includes a pre-defined stop loss, prioritizing capital protection.
  • Investment requirements: The recommended starting capital is $4,000. As I add more EAs, the portfolio becomes even more diversified, enhancing results and reducing risks.
  • Winning strategies: Multiple approaches are applied, with the most common being breakout, riding market trends to maximize profits.
  • Flexible trades: Trades may last from days to weeks, including hedge strategies.
  • 2025 goal 400% or more!

Note moyenne:
Felipe Oliveira
307
Felipe Oliveira 2025.01.20 01:46 
 

This is one of the best signals of mt4, Meykell is a great trader and gave a very nice support. He is working in add more pairs for diversification in his portfolio!

2025.09.23 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 12:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 06:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 04:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 01:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 11:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.14 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 00:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 00:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.15 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.07 02:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.06 18:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.28 23:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.27 12:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.06.24 02:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.23 21:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.29 08:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 447 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Pfolium X
30 USD par mois
294%
0
0
USD
9.8K
USD
138
98%
3 100
45%
69%
1.21
2.37
USD
47%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.