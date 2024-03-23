SinyallerBölümler
Balls of Steel
Kwan Long Chan

Balls of Steel

Kwan Long Chan
0 inceleme
Güvenilirlik
115 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 56%
ICMarketsSC-Live19
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
679
Kârla kapanan işlemler:
569 (83.79%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (16.20%)
En iyi işlem:
175.50 CHF
En kötü işlem:
-116.49 CHF
Brüt kâr:
3 216.62 CHF (104 011 pips)
Brüt zarar:
-1 429.06 CHF (57 453 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (230.97 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
307.22 CHF (17)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
93.02%
Maks. mevduat yükü:
20.59%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
4.41
Alış işlemleri:
397 (58.47%)
Satış işlemleri:
282 (41.53%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
2.63 CHF
Ortalama kâr:
5.65 CHF
Ortalama zarar:
-12.99 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-405.18 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-405.18 CHF (5)
Aylık büyüme:
1.97%
Yıllık tahmin:
26.15%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
97.96 CHF
Maksimum:
405.18 CHF (31.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.00% (405.18 CHF)
Varlığa göre:
38.54% (897.47 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 163
EURUSD 72
EURCAD 45
NZDCAD 44
USDCHF 42
CADJPY 41
AUDJPY 39
AUDUSD 36
EURGBP 34
AUDCHF 34
CADCHF 32
EURCHF 28
AUDNZD 26
GBPSGD 21
GBPCAD 15
NZDUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 293
EURUSD 68
EURCAD 62
NZDCAD 161
USDCHF 223
CADJPY 98
AUDJPY 63
AUDUSD 144
EURGBP 206
AUDCHF 153
CADCHF 128
EURCHF 120
AUDNZD 61
GBPSGD 24
GBPCAD 27
NZDUSD 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 2K
EURUSD 5.4K
EURCAD 1.3K
NZDCAD -603
USDCHF 4.7K
CADJPY 5.9K
AUDJPY 3.6K
AUDUSD 4.2K
EURGBP 1.9K
AUDCHF 3.4K
CADCHF 4.8K
EURCHF 3.8K
AUDNZD 1.8K
GBPSGD 2.3K
GBPCAD 1.6K
NZDUSD 539
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +175.50 CHF
En kötü işlem: -116 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +230.97 CHF
Maksimum ardışık zarar: -405.18 CHF

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live19" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Exness-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.27 × 55
FPMarkets-Live
0.33 × 72
ICMarketsSC-Live11
0.38 × 21
ICMarkets-Live20
0.42 × 33
BoldPrime2-Live
0.45 × 42
ICMarketsEU-Live17
0.46 × 65
ICMarkets-Live14
0.63 × 400
ICMarkets-Live07
0.63 × 84
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 114
ICMarkets-Live03
0.68 × 227
ICMarkets-Live09
0.70 × 129
Exness-Real4
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
FXOpen-ECN Live Server
0.79 × 62
Tradeview-Markets Live 2
0.80 × 5
ICMarkets-Live04
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.84 × 31
ICMarkets-Live05
0.86 × 259
ICMarkets-Live23
0.87 × 23
TradeMaxGlobal-Live7
0.94 × 49
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 173
127 daha fazla...
İnceleme yok
2025.03.24 06:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.23 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.12 03:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 01:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.25 01:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.24 17:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.07 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.06 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.28 16:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.28 13:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.05.28 07:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.28 04:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.03.25 20:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 251 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Balls of Steel
Ayda 30 USD
56%
0
0
USD
5.8K
CHF
115
99%
679
83%
93%
2.25
2.63
CHF
39%
1:500
