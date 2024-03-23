SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Balls of Steel
Kwan Long Chan

Balls of Steel

Kwan Long Chan
0 avis
Fiabilité
115 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 56%
ICMarketsSC-Live19
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
679
Bénéfice trades:
569 (83.79%)
Perte trades:
110 (16.20%)
Meilleure transaction:
175.50 CHF
Pire transaction:
-116.49 CHF
Bénéfice brut:
3 216.62 CHF (104 011 pips)
Perte brute:
-1 429.06 CHF (57 453 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (230.97 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
307.22 CHF (17)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
93.02%
Charge de dépôt maximale:
20.59%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
4.41
Longs trades:
397 (58.47%)
Courts trades:
282 (41.53%)
Facteur de profit:
2.25
Rendement attendu:
2.63 CHF
Bénéfice moyen:
5.65 CHF
Perte moyenne:
-12.99 CHF
Pertes consécutives maximales:
5 (-405.18 CHF)
Perte consécutive maximale:
-405.18 CHF (5)
Croissance mensuelle:
2.11%
Prévision annuelle:
26.15%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
97.96 CHF
Maximal:
405.18 CHF (31.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.00% (405.18 CHF)
Par fonds propres:
38.54% (897.47 CHF)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 163
EURUSD 72
EURCAD 45
NZDCAD 44
USDCHF 42
CADJPY 41
AUDJPY 39
AUDUSD 36
EURGBP 34
AUDCHF 34
CADCHF 32
EURCHF 28
AUDNZD 26
GBPSGD 21
GBPCAD 15
NZDUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 293
EURUSD 68
EURCAD 62
NZDCAD 161
USDCHF 223
CADJPY 98
AUDJPY 63
AUDUSD 144
EURGBP 206
AUDCHF 153
CADCHF 128
EURCHF 120
AUDNZD 61
GBPSGD 24
GBPCAD 27
NZDUSD 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 2K
EURUSD 5.4K
EURCAD 1.3K
NZDCAD -603
USDCHF 4.7K
CADJPY 5.9K
AUDJPY 3.6K
AUDUSD 4.2K
EURGBP 1.9K
AUDCHF 3.4K
CADCHF 4.8K
EURCHF 3.8K
AUDNZD 1.8K
GBPSGD 2.3K
GBPCAD 1.6K
NZDUSD 539
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +175.50 CHF
Pire transaction: -116 CHF
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +230.97 CHF
Perte consécutive maximale: -405.18 CHF

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live19" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Exness-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.27 × 55
FPMarkets-Live
0.33 × 72
ICMarketsSC-Live11
0.38 × 21
ICMarkets-Live20
0.42 × 33
BoldPrime2-Live
0.45 × 42
ICMarketsEU-Live17
0.46 × 65
ICMarkets-Live14
0.63 × 400
ICMarkets-Live07
0.63 × 84
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 114
ICMarkets-Live03
0.68 × 227
ICMarkets-Live09
0.70 × 129
Exness-Real4
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
FXOpen-ECN Live Server
0.79 × 62
Tradeview-Markets Live 2
0.80 × 5
ICMarkets-Live04
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.84 × 31
ICMarkets-Live05
0.86 × 259
ICMarkets-Live23
0.87 × 23
TradeMaxGlobal-Live7
0.94 × 49
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 173
127 plus...
Aucun avis
2025.03.24 06:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.23 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.12 03:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 01:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.25 01:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.24 17:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.07 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.06 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.28 16:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.28 13:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.05.28 07:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.28 04:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.03.25 20:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 251 days of the signal's entire lifetime.
