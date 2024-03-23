Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live19" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.00 × 2 Exness-Real2 0.00 × 1 VantageInternational-Live 11 0.00 × 1 ICMarkets-Live02 0.27 × 55 FPMarkets-Live 0.33 × 72 ICMarketsSC-Live11 0.38 × 21 ICMarkets-Live20 0.42 × 33 BoldPrime2-Live 0.45 × 42 ICMarketsEU-Live17 0.46 × 65 ICMarkets-Live14 0.63 × 400 ICMarkets-Live07 0.63 × 84 ICMarketsSC-Live09 0.65 × 114 ICMarkets-Live03 0.68 × 227 ICMarkets-Live09 0.70 × 129 Exness-Real4 0.75 × 4 ICMarketsSC-Live20 0.75 × 4 FXOpen-ECN Live Server 0.79 × 62 Tradeview-Markets Live 2 0.80 × 5 ICMarkets-Live04 0.83 × 6 ICMarketsSC-Live05 0.84 × 31 ICMarkets-Live05 0.86 × 259 ICMarkets-Live23 0.87 × 23 TradeMaxGlobal-Live7 0.94 × 49 ICMarketsSC-Live24 0.95 × 173 127 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou