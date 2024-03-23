- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
679
Profit Trade:
569 (83.79%)
Loss Trade:
110 (16.20%)
Best Trade:
175.50 CHF
Worst Trade:
-116.49 CHF
Profitto lordo:
3 216.62 CHF (104 011 pips)
Perdita lorda:
-1 429.06 CHF (57 453 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (230.97 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
307.22 CHF (17)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
93.02%
Massimo carico di deposito:
20.59%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.41
Long Trade:
397 (58.47%)
Short Trade:
282 (41.53%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
2.63 CHF
Profitto medio:
5.65 CHF
Perdita media:
-12.99 CHF
Massime perdite consecutive:
5 (-405.18 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-405.18 CHF (5)
Crescita mensile:
2.11%
Previsione annuale:
26.15%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
97.96 CHF
Massimale:
405.18 CHF (31.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.00% (405.18 CHF)
Per equità:
38.54% (897.47 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|163
|EURUSD
|72
|EURCAD
|45
|NZDCAD
|44
|USDCHF
|42
|CADJPY
|41
|AUDJPY
|39
|AUDUSD
|36
|EURGBP
|34
|AUDCHF
|34
|CADCHF
|32
|EURCHF
|28
|AUDNZD
|26
|GBPSGD
|21
|GBPCAD
|15
|NZDUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|293
|EURUSD
|68
|EURCAD
|62
|NZDCAD
|161
|USDCHF
|223
|CADJPY
|98
|AUDJPY
|63
|AUDUSD
|144
|EURGBP
|206
|AUDCHF
|153
|CADCHF
|128
|EURCHF
|120
|AUDNZD
|61
|GBPSGD
|24
|GBPCAD
|27
|NZDUSD
|23
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2K
|EURUSD
|5.4K
|EURCAD
|1.3K
|NZDCAD
|-603
|USDCHF
|4.7K
|CADJPY
|5.9K
|AUDJPY
|3.6K
|AUDUSD
|4.2K
|EURGBP
|1.9K
|AUDCHF
|3.4K
|CADCHF
|4.8K
|EURCHF
|3.8K
|AUDNZD
|1.8K
|GBPSGD
|2.3K
|GBPCAD
|1.6K
|NZDUSD
|539
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +175.50 CHF
Worst Trade: -116 CHF
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +230.97 CHF
Massima perdita consecutiva: -405.18 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live19" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.27 × 55
|
FPMarkets-Live
|0.33 × 72
|
ICMarketsSC-Live11
|0.38 × 21
|
ICMarkets-Live20
|0.42 × 33
|
BoldPrime2-Live
|0.45 × 42
|
ICMarketsEU-Live17
|0.46 × 65
|
ICMarkets-Live14
|0.63 × 400
|
ICMarkets-Live07
|0.63 × 84
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 114
|
ICMarkets-Live03
|0.68 × 227
|
ICMarkets-Live09
|0.70 × 129
|
Exness-Real4
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.79 × 62
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.84 × 31
|
ICMarkets-Live05
|0.86 × 259
|
ICMarkets-Live23
|0.87 × 23
|
TradeMaxGlobal-Live7
|0.94 × 49
|
ICMarketsSC-Live24
|0.95 × 173
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
56%
0
0
USD
USD
5.8K
CHF
CHF
115
99%
679
83%
93%
2.25
2.63
CHF
CHF
39%
1:500