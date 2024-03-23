SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Balls of Steel
Kwan Long Chan

Balls of Steel

Kwan Long Chan
0 recensioni
Affidabilità
115 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 56%
ICMarketsSC-Live19
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
679
Profit Trade:
569 (83.79%)
Loss Trade:
110 (16.20%)
Best Trade:
175.50 CHF
Worst Trade:
-116.49 CHF
Profitto lordo:
3 216.62 CHF (104 011 pips)
Perdita lorda:
-1 429.06 CHF (57 453 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (230.97 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
307.22 CHF (17)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
93.02%
Massimo carico di deposito:
20.59%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.41
Long Trade:
397 (58.47%)
Short Trade:
282 (41.53%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
2.63 CHF
Profitto medio:
5.65 CHF
Perdita media:
-12.99 CHF
Massime perdite consecutive:
5 (-405.18 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-405.18 CHF (5)
Crescita mensile:
2.11%
Previsione annuale:
26.15%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
97.96 CHF
Massimale:
405.18 CHF (31.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.00% (405.18 CHF)
Per equità:
38.54% (897.47 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 163
EURUSD 72
EURCAD 45
NZDCAD 44
USDCHF 42
CADJPY 41
AUDJPY 39
AUDUSD 36
EURGBP 34
AUDCHF 34
CADCHF 32
EURCHF 28
AUDNZD 26
GBPSGD 21
GBPCAD 15
NZDUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 293
EURUSD 68
EURCAD 62
NZDCAD 161
USDCHF 223
CADJPY 98
AUDJPY 63
AUDUSD 144
EURGBP 206
AUDCHF 153
CADCHF 128
EURCHF 120
AUDNZD 61
GBPSGD 24
GBPCAD 27
NZDUSD 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 2K
EURUSD 5.4K
EURCAD 1.3K
NZDCAD -603
USDCHF 4.7K
CADJPY 5.9K
AUDJPY 3.6K
AUDUSD 4.2K
EURGBP 1.9K
AUDCHF 3.4K
CADCHF 4.8K
EURCHF 3.8K
AUDNZD 1.8K
GBPSGD 2.3K
GBPCAD 1.6K
NZDUSD 539
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +175.50 CHF
Worst Trade: -116 CHF
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +230.97 CHF
Massima perdita consecutiva: -405.18 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live19" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Exness-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.27 × 55
FPMarkets-Live
0.33 × 72
ICMarketsSC-Live11
0.38 × 21
ICMarkets-Live20
0.42 × 33
BoldPrime2-Live
0.45 × 42
ICMarketsEU-Live17
0.46 × 65
ICMarkets-Live14
0.63 × 400
ICMarkets-Live07
0.63 × 84
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 114
ICMarkets-Live03
0.68 × 227
ICMarkets-Live09
0.70 × 129
Exness-Real4
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
FXOpen-ECN Live Server
0.79 × 62
Tradeview-Markets Live 2
0.80 × 5
ICMarkets-Live04
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.84 × 31
ICMarkets-Live05
0.86 × 259
ICMarkets-Live23
0.87 × 23
TradeMaxGlobal-Live7
0.94 × 49
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 173
127 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.03.24 06:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.23 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.12 03:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 01:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.25 01:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.24 17:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.07 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.06 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.28 16:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.28 13:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.05.28 07:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.28 04:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.03.25 20:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 251 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Balls of Steel
30USD al mese
56%
0
0
USD
5.8K
CHF
115
99%
679
83%
93%
2.25
2.63
CHF
39%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.