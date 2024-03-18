SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NextLevel Pro
M Ramadani Mubarak

NextLevel Pro

M Ramadani Mubarak
0 inceleme
Güvenilirlik
80 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 384%
FBS-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 398
Kârla kapanan işlemler:
4 712 (87.29%)
Zararla kapanan işlemler:
686 (12.71%)
En iyi işlem:
663.52 USD
En kötü işlem:
-705.04 USD
Brüt kâr:
15 758.14 USD (485 706 pips)
Brüt zarar:
-11 427.48 USD (443 965 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
72 (127.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
663.52 USD (1)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
64.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
2.40
Alış işlemleri:
2 800 (51.87%)
Satış işlemleri:
2 598 (48.13%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.80 USD
Ortalama kâr:
3.34 USD
Ortalama zarar:
-16.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-331.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 176.04 USD (6)
Aylık büyüme:
22.65%
Yıllık tahmin:
277.17%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 805.78 USD (20.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.21% (1 805.78 USD)
Varlığa göre:
67.84% (1 796.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 1034
GBPUSD 956
EURUSD 921
AUDUSD 587
EURCAD 391
EURGBP 339
USDCAD 247
CADJPY 220
EURJPY 173
GBPAUD 139
GBPJPY 121
AUDCAD 85
USDJPY 65
EURNZD 38
GBPNZD 23
AUDNZD 20
GBPCAD 20
AUDJPY 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 1.3K
GBPUSD -158
EURUSD 635
AUDUSD 504
EURCAD 421
EURGBP 244
USDCAD 255
CADJPY 236
EURJPY 220
GBPAUD 257
GBPJPY 117
AUDCAD 92
USDJPY 54
EURNZD 48
GBPNZD 29
AUDNZD 30
GBPCAD 22
AUDJPY 22
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 31K
GBPUSD 2.9K
EURUSD 4.5K
AUDUSD 4.7K
EURCAD -2.1K
EURGBP -4.6K
USDCAD -1.9K
CADJPY -884
EURJPY -201
GBPAUD 4.8K
GBPJPY -8.6K
AUDCAD 1.4K
USDJPY -2.2K
EURNZD 4.4K
GBPNZD 2.3K
AUDNZD 3.7K
GBPCAD 1.3K
AUDJPY 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +663.52 USD
En kötü işlem: -705 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +127.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -331.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 7
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 16
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 6
KOT-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
RoboForex-Prime
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 6
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 6
FXCM-GBPReal01
0.00 × 4
Axi-US03-Demo
0.00 × 3
OctaFX-Real10
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 30
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 14
AUSForex-Live
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
218 daha fazla...
