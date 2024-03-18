- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 398
Profit Trade:
4 712 (87.29%)
Loss Trade:
686 (12.71%)
Best Trade:
663.52 USD
Worst Trade:
-705.04 USD
Profitto lordo:
15 758.14 USD (485 706 pips)
Perdita lorda:
-11 427.48 USD (443 965 pips)
Vincite massime consecutive:
72 (127.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
663.52 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
64.71%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2.40
Long Trade:
2 800 (51.87%)
Short Trade:
2 598 (48.13%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
3.34 USD
Perdita media:
-16.66 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-331.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 176.04 USD (6)
Crescita mensile:
23.12%
Previsione annuale:
281.33%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 805.78 USD (20.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.21% (1 805.78 USD)
Per equità:
67.84% (1 796.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|1034
|GBPUSD
|956
|EURUSD
|921
|AUDUSD
|587
|EURCAD
|391
|EURGBP
|339
|USDCAD
|247
|CADJPY
|220
|EURJPY
|173
|GBPAUD
|139
|GBPJPY
|121
|AUDCAD
|85
|USDJPY
|65
|EURNZD
|38
|GBPNZD
|23
|AUDNZD
|20
|GBPCAD
|20
|AUDJPY
|19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|1.3K
|GBPUSD
|-158
|EURUSD
|635
|AUDUSD
|504
|EURCAD
|421
|EURGBP
|244
|USDCAD
|255
|CADJPY
|236
|EURJPY
|220
|GBPAUD
|257
|GBPJPY
|117
|AUDCAD
|92
|USDJPY
|54
|EURNZD
|48
|GBPNZD
|29
|AUDNZD
|30
|GBPCAD
|22
|AUDJPY
|22
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|31K
|GBPUSD
|2.9K
|EURUSD
|4.5K
|AUDUSD
|4.7K
|EURCAD
|-2.1K
|EURGBP
|-4.6K
|USDCAD
|-1.9K
|CADJPY
|-884
|EURJPY
|-201
|GBPAUD
|4.8K
|GBPJPY
|-8.6K
|AUDCAD
|1.4K
|USDJPY
|-2.2K
|EURNZD
|4.4K
|GBPNZD
|2.3K
|AUDNZD
|3.7K
|GBPCAD
|1.3K
|AUDJPY
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +663.52 USD
Worst Trade: -705 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +127.60 USD
Massima perdita consecutiva: -331.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 7
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
Alpari-Trade
|0.00 × 16
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 6
|
KOT-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 6
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 6
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 4
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 30
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 14
|
AUSForex-Live
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
Minimul Balance $1000. Use Free swap account with leverage 1:500
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
384%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
80
99%
5 398
87%
100%
1.37
0.80
USD
USD
68%
1:500