M Ramadani Mubarak

NextLevel Pro

M Ramadani Mubarak
0 recensioni
Affidabilità
80 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 384%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 398
Profit Trade:
4 712 (87.29%)
Loss Trade:
686 (12.71%)
Best Trade:
663.52 USD
Worst Trade:
-705.04 USD
Profitto lordo:
15 758.14 USD (485 706 pips)
Perdita lorda:
-11 427.48 USD (443 965 pips)
Vincite massime consecutive:
72 (127.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
663.52 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
64.71%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2.40
Long Trade:
2 800 (51.87%)
Short Trade:
2 598 (48.13%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
3.34 USD
Perdita media:
-16.66 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-331.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 176.04 USD (6)
Crescita mensile:
23.12%
Previsione annuale:
281.33%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 805.78 USD (20.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.21% (1 805.78 USD)
Per equità:
67.84% (1 796.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 1034
GBPUSD 956
EURUSD 921
AUDUSD 587
EURCAD 391
EURGBP 339
USDCAD 247
CADJPY 220
EURJPY 173
GBPAUD 139
GBPJPY 121
AUDCAD 85
USDJPY 65
EURNZD 38
GBPNZD 23
AUDNZD 20
GBPCAD 20
AUDJPY 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 1.3K
GBPUSD -158
EURUSD 635
AUDUSD 504
EURCAD 421
EURGBP 244
USDCAD 255
CADJPY 236
EURJPY 220
GBPAUD 257
GBPJPY 117
AUDCAD 92
USDJPY 54
EURNZD 48
GBPNZD 29
AUDNZD 30
GBPCAD 22
AUDJPY 22
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 31K
GBPUSD 2.9K
EURUSD 4.5K
AUDUSD 4.7K
EURCAD -2.1K
EURGBP -4.6K
USDCAD -1.9K
CADJPY -884
EURJPY -201
GBPAUD 4.8K
GBPJPY -8.6K
AUDCAD 1.4K
USDJPY -2.2K
EURNZD 4.4K
GBPNZD 2.3K
AUDNZD 3.7K
GBPCAD 1.3K
AUDJPY 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +663.52 USD
Worst Trade: -705 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +127.60 USD
Massima perdita consecutiva: -331.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 7
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 16
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 6
KOT-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
RoboForex-Prime
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 6
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 6
FXCM-GBPReal01
0.00 × 4
Axi-US03-Demo
0.00 × 3
OctaFX-Real10
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 30
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 14
AUSForex-Live
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
218 più
Minimul Balance $1000. Use Free swap account with leverage 1:500
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.