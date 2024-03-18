Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-Pro Live 0.00 × 2 XMTrading-Real 31 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 7 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 2 Alpari-Trade 0.00 × 16 VantageFXInternational-Live 3 0.00 × 6 KOT-Live2 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 7 RoboForex-Prime 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 5 TMGM.TradeMaxAU-Demo 0.00 × 6 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 6 FXCM-GBPReal01 0.00 × 4 Axi-US03-Demo 0.00 × 3 OctaFX-Real10 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 30 InvestAZ-REAL 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 14 AUSForex-Live 0.00 × 5 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 11 VantageInternational-Live 3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 2 Tickmill-Live05 0.00 × 1 218 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou