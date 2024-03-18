SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NextLevel Pro
M Ramadani Mubarak

NextLevel Pro

M Ramadani Mubarak
0 avis
Fiabilité
80 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 384%
FBS-Real-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 397
Bénéfice trades:
4 711 (87.28%)
Perte trades:
686 (12.71%)
Meilleure transaction:
663.52 USD
Pire transaction:
-705.04 USD
Bénéfice brut:
15 756.68 USD (485 482 pips)
Perte brute:
-11 427.48 USD (443 965 pips)
Gains consécutifs maximales:
72 (127.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
663.52 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
64.71%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
52
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
2.40
Longs trades:
2 799 (51.86%)
Courts trades:
2 598 (48.14%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
0.80 USD
Bénéfice moyen:
3.34 USD
Perte moyenne:
-16.66 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-331.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 176.04 USD (6)
Croissance mensuelle:
23.42%
Prévision annuelle:
284.17%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 805.78 USD (20.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.21% (1 805.78 USD)
Par fonds propres:
67.84% (1 796.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 1034
GBPUSD 956
EURUSD 921
AUDUSD 587
EURCAD 391
EURGBP 339
USDCAD 247
CADJPY 220
EURJPY 173
GBPAUD 138
GBPJPY 121
AUDCAD 85
USDJPY 65
EURNZD 38
GBPNZD 23
AUDNZD 20
GBPCAD 20
AUDJPY 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 1.3K
GBPUSD -158
EURUSD 635
AUDUSD 504
EURCAD 421
EURGBP 244
USDCAD 255
CADJPY 236
EURJPY 220
GBPAUD 256
GBPJPY 117
AUDCAD 92
USDJPY 54
EURNZD 48
GBPNZD 29
AUDNZD 30
GBPCAD 22
AUDJPY 22
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 31K
GBPUSD 2.9K
EURUSD 4.5K
AUDUSD 4.7K
EURCAD -2.1K
EURGBP -4.6K
USDCAD -1.9K
CADJPY -884
EURJPY -201
GBPAUD 4.6K
GBPJPY -8.6K
AUDCAD 1.4K
USDJPY -2.2K
EURNZD 4.4K
GBPNZD 2.3K
AUDNZD 3.7K
GBPCAD 1.3K
AUDJPY 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +663.52 USD
Pire transaction: -705 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +127.60 USD
Perte consécutive maximale: -331.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 7
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 16
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 6
KOT-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
RoboForex-Prime
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 6
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 6
FXCM-GBPReal01
0.00 × 4
Axi-US03-Demo
0.00 × 3
OctaFX-Real10
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 30
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 14
AUSForex-Live
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
218 plus...
Minimul Balance $1000. Use Free swap account with leverage 1:500
Aucun avis
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.10 14:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
2025.08.13 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 09:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 10:20
2025.07.24 16:13
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 12:23
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NextLevel Pro
30 USD par mois
384%
0
0
USD
1.3K
USD
80
99%
5 397
87%
100%
1.37
0.80
USD
68%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.