Wing Yin Christopher Lam

HaW

Wing Yin Christopher Lam
0 inceleme
Güvenilirlik
81 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 676%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
701
Kârla kapanan işlemler:
521 (74.32%)
Zararla kapanan işlemler:
180 (25.68%)
En iyi işlem:
28.45 GBP
En kötü işlem:
-9.79 GBP
Brüt kâr:
627.72 GBP (72 693 pips)
Brüt zarar:
-343.27 GBP (55 919 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (16.26 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
35.76 GBP (8)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
69.90%
Maks. mevduat yükü:
153.22%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.21
Alış işlemleri:
324 (46.22%)
Satış işlemleri:
377 (53.78%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
0.41 GBP
Ortalama kâr:
1.20 GBP
Ortalama zarar:
-1.91 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-19.62 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-19.62 GBP (4)
Aylık büyüme:
4.16%
Yıllık tahmin:
50.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.98 GBP
Maksimum:
30.87 GBP (9.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.31% (16.00 GBP)
Varlığa göre:
82.92% (50.62 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 351
NZDCAD 335
AUDNZD 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 192
NZDCAD 168
AUDNZD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 9K
NZDCAD 7.5K
AUDNZD 357
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.45 GBP
En kötü işlem: -10 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +16.26 GBP
Maksimum ardışık zarar: -19.62 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.08 × 39
ICMarketsSC-Live31
0.08 × 25
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 30
ICMarketsSC-Live20
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live33
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live26
1.51 × 130
Pepperstone-Edge11
2.13 × 8
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 71
Axi-US02-Live
2.81 × 549
ICMarketsSC-Live12
3.00 × 1
CapitalIndexGlobal-Live
3.00 × 2
EightcapLtd-Real2
3.35 × 17
TradersGlobalGroup-Live
3.65 × 63
ICMarketsSC-Live32
3.67 × 3
Pepperstone-Edge02
5.00 × 22
XMTrading-Real 254
6.14 × 160
FBS-Real-6
8.00 × 1
Ava-Real 6
10.58 × 7013
VantageInternational-Demo
10.77 × 30
AdroFX-Live Server
11.25 × 4
GlobalPrime-Live
11.50 × 2
3 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.23 06:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 11:44
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.