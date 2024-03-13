- Büyüme
İşlemler:
701
Kârla kapanan işlemler:
521 (74.32%)
Zararla kapanan işlemler:
180 (25.68%)
En iyi işlem:
28.45 GBP
En kötü işlem:
-9.79 GBP
Brüt kâr:
627.72 GBP (72 693 pips)
Brüt zarar:
-343.27 GBP (55 919 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (16.26 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
35.76 GBP (8)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
69.90%
Maks. mevduat yükü:
153.22%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.21
Alış işlemleri:
324 (46.22%)
Satış işlemleri:
377 (53.78%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
0.41 GBP
Ortalama kâr:
1.20 GBP
Ortalama zarar:
-1.91 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-19.62 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-19.62 GBP (4)
Aylık büyüme:
4.16%
Yıllık tahmin:
50.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.98 GBP
Maksimum:
30.87 GBP (9.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.31% (16.00 GBP)
Varlığa göre:
82.92% (50.62 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|351
|NZDCAD
|335
|AUDNZD
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|192
|NZDCAD
|168
|AUDNZD
|7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|9K
|NZDCAD
|7.5K
|AUDNZD
|357
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.45 GBP
En kötü işlem: -10 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +16.26 GBP
Maksimum ardışık zarar: -19.62 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.08 × 39
|
ICMarketsSC-Live31
|0.08 × 25
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 30
|
ICMarketsSC-Live20
|0.44 × 16
|
ICMarketsSC-Live33
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|1.51 × 130
|
Pepperstone-Edge11
|2.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 71
|
Axi-US02-Live
|2.81 × 549
|
ICMarketsSC-Live12
|3.00 × 1
|
CapitalIndexGlobal-Live
|3.00 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|3.35 × 17
|
TradersGlobalGroup-Live
|3.65 × 63
|
ICMarketsSC-Live32
|3.67 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|5.00 × 22
|
XMTrading-Real 254
|6.14 × 160
|
FBS-Real-6
|8.00 × 1
|
Ava-Real 6
|10.58 × 7013
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 30
|
AdroFX-Live Server
|11.25 × 4
|
GlobalPrime-Live
|11.50 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
676%
0
0
USD
USD
214
GBP
GBP
81
100%
701
74%
70%
1.82
0.41
GBP
GBP
83%
1:500