Wing Yin Christopher Lam

HaW

Wing Yin Christopher Lam
0 avis
Fiabilité
81 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 676%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
701
Bénéfice trades:
521 (74.32%)
Perte trades:
180 (25.68%)
Meilleure transaction:
28.45 GBP
Pire transaction:
-9.79 GBP
Bénéfice brut:
627.72 GBP (72 693 pips)
Perte brute:
-343.27 GBP (55 919 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (16.26 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
35.76 GBP (8)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
69.90%
Charge de dépôt maximale:
153.22%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
9.21
Longs trades:
324 (46.22%)
Courts trades:
377 (53.78%)
Facteur de profit:
1.83
Rendement attendu:
0.41 GBP
Bénéfice moyen:
1.20 GBP
Perte moyenne:
-1.91 GBP
Pertes consécutives maximales:
4 (-19.62 GBP)
Perte consécutive maximale:
-19.62 GBP (4)
Croissance mensuelle:
4.69%
Prévision annuelle:
56.96%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.98 GBP
Maximal:
30.87 GBP (9.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.31% (16.00 GBP)
Par fonds propres:
82.92% (50.62 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 351
NZDCAD 335
AUDNZD 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 192
NZDCAD 168
AUDNZD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 9K
NZDCAD 7.5K
AUDNZD 357
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.45 GBP
Pire transaction: -10 GBP
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +16.26 GBP
Perte consécutive maximale: -19.62 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.08 × 39
ICMarketsSC-Live31
0.08 × 25
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 30
ICMarketsSC-Live20
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live33
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live26
1.51 × 130
Pepperstone-Edge11
2.13 × 8
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 71
Axi-US02-Live
2.81 × 549
ICMarketsSC-Live12
3.00 × 1
CapitalIndexGlobal-Live
3.00 × 2
EightcapLtd-Real2
3.35 × 17
TradersGlobalGroup-Live
3.65 × 63
ICMarketsSC-Live32
3.67 × 3
Pepperstone-Edge02
5.00 × 22
XMTrading-Real 254
6.14 × 160
FBS-Real-6
8.00 × 1
Ava-Real 6
10.58 × 7013
VantageInternational-Demo
10.77 × 30
AdroFX-Live Server
11.25 × 4
GlobalPrime-Live
11.50 × 2
3 plus...
Aucun avis
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.23 06:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 11:44
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.