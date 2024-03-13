- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
701
Profit Trade:
521 (74.32%)
Loss Trade:
180 (25.68%)
Best Trade:
28.45 GBP
Worst Trade:
-9.79 GBP
Profitto lordo:
627.72 GBP (72 693 pips)
Perdita lorda:
-343.27 GBP (55 919 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (16.26 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
35.76 GBP (8)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
69.90%
Massimo carico di deposito:
153.22%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
9.21
Long Trade:
324 (46.22%)
Short Trade:
377 (53.78%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
0.41 GBP
Profitto medio:
1.20 GBP
Perdita media:
-1.91 GBP
Massime perdite consecutive:
4 (-19.62 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-19.62 GBP (4)
Crescita mensile:
4.43%
Previsione annuale:
56.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.98 GBP
Massimale:
30.87 GBP (9.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.31% (16.00 GBP)
Per equità:
82.92% (50.62 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|351
|NZDCAD
|335
|AUDNZD
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|192
|NZDCAD
|168
|AUDNZD
|7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|9K
|NZDCAD
|7.5K
|AUDNZD
|357
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.45 GBP
Worst Trade: -10 GBP
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +16.26 GBP
Massima perdita consecutiva: -19.62 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.08 × 39
|
ICMarketsSC-Live31
|0.08 × 25
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 30
|
ICMarketsSC-Live20
|0.44 × 16
|
ICMarketsSC-Live33
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|1.51 × 130
|
Pepperstone-Edge11
|2.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 71
|
Axi-US02-Live
|2.81 × 549
|
ICMarketsSC-Live12
|3.00 × 1
|
CapitalIndexGlobal-Live
|3.00 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|3.35 × 17
|
TradersGlobalGroup-Live
|3.65 × 63
|
ICMarketsSC-Live32
|3.67 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|5.00 × 22
|
XMTrading-Real 254
|6.14 × 160
|
FBS-Real-6
|8.00 × 1
|
Ava-Real 6
|10.58 × 7013
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 30
|
AdroFX-Live Server
|11.25 × 4
|
GlobalPrime-Live
|11.50 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
676%
0
0
USD
USD
214
GBP
GBP
81
100%
701
74%
70%
1.82
0.41
GBP
GBP
83%
1:500