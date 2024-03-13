SegnaliSezioni
HaW

Wing Yin Christopher Lam
0 recensioni
Affidabilità
81 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 676%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
701
Profit Trade:
521 (74.32%)
Loss Trade:
180 (25.68%)
Best Trade:
28.45 GBP
Worst Trade:
-9.79 GBP
Profitto lordo:
627.72 GBP (72 693 pips)
Perdita lorda:
-343.27 GBP (55 919 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (16.26 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
35.76 GBP (8)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
69.90%
Massimo carico di deposito:
153.22%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
9.21
Long Trade:
324 (46.22%)
Short Trade:
377 (53.78%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
0.41 GBP
Profitto medio:
1.20 GBP
Perdita media:
-1.91 GBP
Massime perdite consecutive:
4 (-19.62 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-19.62 GBP (4)
Crescita mensile:
4.43%
Previsione annuale:
56.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.98 GBP
Massimale:
30.87 GBP (9.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.31% (16.00 GBP)
Per equità:
82.92% (50.62 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 351
NZDCAD 335
AUDNZD 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 192
NZDCAD 168
AUDNZD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 9K
NZDCAD 7.5K
AUDNZD 357
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.45 GBP
Worst Trade: -10 GBP
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +16.26 GBP
Massima perdita consecutiva: -19.62 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.08 × 39
ICMarketsSC-Live31
0.08 × 25
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 30
ICMarketsSC-Live20
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live33
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live26
1.51 × 130
Pepperstone-Edge11
2.13 × 8
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 71
Axi-US02-Live
2.81 × 549
ICMarketsSC-Live12
3.00 × 1
CapitalIndexGlobal-Live
3.00 × 2
EightcapLtd-Real2
3.35 × 17
TradersGlobalGroup-Live
3.65 × 63
ICMarketsSC-Live32
3.67 × 3
Pepperstone-Edge02
5.00 × 22
XMTrading-Real 254
6.14 × 160
FBS-Real-6
8.00 × 1
Ava-Real 6
10.58 × 7013
VantageInternational-Demo
10.77 × 30
AdroFX-Live Server
11.25 × 4
GlobalPrime-Live
11.50 × 2
3 più
Non ci sono recensioni
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.23 06:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 11:44
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
