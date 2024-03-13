Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live16 0.00 × 4 Axi-US12-Live 0.00 × 1 Exness-Real20 0.00 × 17 Exness-Real26 0.00 × 4 ForexChief-Demo 0.00 × 3 VantageInternational-Live 4 0.00 × 29 TradersGlobalGroup-Live 2 0.00 × 15 Pepperstone-Demo02 0.00 × 9 Axi-US02-Live 0.00 × 10 ICMarkets-Live10 0.00 × 3 LQDLLC-Live01 0.00 × 50 ValburyCapitalLtd-US01-Live 0.00 × 1 MYFXMarkets-US09-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 2 Eightcap-Real 0.00 × 2 JFD-Live02 0.00 × 2 BenchMark-Real 0.00 × 3 ICMarkets-Live07 0.00 × 4 USGFX-Live2 0.00 × 7 OANDA-v20 Live 0.00 × 6 Tickmill-Live02 0.00 × 12 FXOpenUK-Real1 0.00 × 2 Just2Trade-Real2 0.00 × 8 FXCC1-Live 0.00 × 19 Lucrorfx-Live 0.00 × 5 526 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya