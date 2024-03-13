SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Exness Giaphat No3
Thai Doan Pham

Exness Giaphat No3

Thai Doan Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
85 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 217%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12 707
Kârla kapanan işlemler:
9 113 (71.71%)
Zararla kapanan işlemler:
3 594 (28.28%)
En iyi işlem:
279.77 USD
En kötü işlem:
-455.00 USD
Brüt kâr:
19 501.97 USD (1 412 121 pips)
Brüt zarar:
-15 931.59 USD (895 862 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (117.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
850.10 USD (51)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
120.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
236
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
2.68
Alış işlemleri:
6 210 (48.87%)
Satış işlemleri:
6 497 (51.13%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.28 USD
Ortalama kâr:
2.14 USD
Ortalama zarar:
-4.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-877.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 027.46 USD (15)
Aylık büyüme:
-0.33%
Yıllık tahmin:
-4.85%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 334.65 USD (25.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.02% (1 315.48 USD)
Varlığa göre:
64.63% (1 863.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 3462
NZDCAD 2852
EURUSD 2309
AUDNZD 2270
AUDUSD 1261
GBPCAD 223
EURAUD 174
USDCAD 147
XAUUSD 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1.7K
NZDCAD 245
EURUSD 107
AUDNZD 573
AUDUSD 835
GBPCAD 13
EURAUD 58
USDCAD 49
XAUUSD -22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 152K
NZDCAD 93K
EURUSD 116K
AUDNZD 86K
AUDUSD 65K
GBPCAD 3.3K
EURAUD 4.8K
USDCAD 8.4K
XAUUSD -11K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +279.77 USD
En kötü işlem: -455 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +117.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -877.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live16
0.00 × 4
Axi-US12-Live
0.00 × 1
Exness-Real20
0.00 × 17
Exness-Real26
0.00 × 4
ForexChief-Demo
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 29
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 15
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
Axi-US02-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Eightcap-Real
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.00 × 4
USGFX-Live2
0.00 × 7
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
Tickmill-Live02
0.00 × 12
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
Just2Trade-Real2
0.00 × 8
FXCC1-Live
0.00 × 19
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
526 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.04 04:01
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 02:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 11:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 06:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 15:26
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.81% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 03:18
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.95% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 08:38
No swaps are charged
2025.01.24 08:38
No swaps are charged
2025.01.16 14:46
No swaps are charged on the signal account
2024.10.30 13:13
No swaps are charged
2024.10.30 13:13
No swaps are charged
2024.10.29 07:45
No swaps are charged on the signal account
2024.10.08 10:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

