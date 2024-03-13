- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12 707
Kârla kapanan işlemler:
9 113 (71.71%)
Zararla kapanan işlemler:
3 594 (28.28%)
En iyi işlem:
279.77 USD
En kötü işlem:
-455.00 USD
Brüt kâr:
19 501.97 USD (1 412 121 pips)
Brüt zarar:
-15 931.59 USD (895 862 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (117.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
850.10 USD (51)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
120.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
236
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
2.68
Alış işlemleri:
6 210 (48.87%)
Satış işlemleri:
6 497 (51.13%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.28 USD
Ortalama kâr:
2.14 USD
Ortalama zarar:
-4.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-877.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 027.46 USD (15)
Aylık büyüme:
-0.33%
Yıllık tahmin:
-4.85%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 334.65 USD (25.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.02% (1 315.48 USD)
Varlığa göre:
64.63% (1 863.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3462
|NZDCAD
|2852
|EURUSD
|2309
|AUDNZD
|2270
|AUDUSD
|1261
|GBPCAD
|223
|EURAUD
|174
|USDCAD
|147
|XAUUSD
|9
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|1.7K
|NZDCAD
|245
|EURUSD
|107
|AUDNZD
|573
|AUDUSD
|835
|GBPCAD
|13
|EURAUD
|58
|USDCAD
|49
|XAUUSD
|-22
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|152K
|NZDCAD
|93K
|EURUSD
|116K
|AUDNZD
|86K
|AUDUSD
|65K
|GBPCAD
|3.3K
|EURAUD
|4.8K
|USDCAD
|8.4K
|XAUUSD
|-11K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +279.77 USD
En kötü işlem: -455 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +117.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -877.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
Exness-Real26
|0.00 × 4
|
ForexChief-Demo
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 29
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 4
|
USGFX-Live2
|0.00 × 7
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 12
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 8
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
