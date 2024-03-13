SegnaliSezioni
Thai Doan Pham

Exness Giaphat No3

Thai Doan Pham
0 recensioni
Affidabilità
85 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 217%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12 707
Profit Trade:
9 113 (71.71%)
Loss Trade:
3 594 (28.28%)
Best Trade:
279.77 USD
Worst Trade:
-455.00 USD
Profitto lordo:
19 501.97 USD (1 412 121 pips)
Perdita lorda:
-15 931.59 USD (895 862 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (117.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
850.10 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
120.74%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
236
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
2.68
Long Trade:
6 210 (48.87%)
Short Trade:
6 497 (51.13%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.28 USD
Profitto medio:
2.14 USD
Perdita media:
-4.43 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-877.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 027.46 USD (15)
Crescita mensile:
-0.30%
Previsione annuale:
-4.85%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 334.65 USD (25.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.02% (1 315.48 USD)
Per equità:
64.63% (1 863.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 3462
NZDCAD 2852
EURUSD 2309
AUDNZD 2270
AUDUSD 1261
GBPCAD 223
EURAUD 174
USDCAD 147
XAUUSD 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1.7K
NZDCAD 245
EURUSD 107
AUDNZD 573
AUDUSD 835
GBPCAD 13
EURAUD 58
USDCAD 49
XAUUSD -22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 152K
NZDCAD 93K
EURUSD 116K
AUDNZD 86K
AUDUSD 65K
GBPCAD 3.3K
EURAUD 4.8K
USDCAD 8.4K
XAUUSD -11K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +279.77 USD
Worst Trade: -455 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +117.89 USD
Massima perdita consecutiva: -877.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live16
0.00 × 4
Axi-US12-Live
0.00 × 1
Exness-Real20
0.00 × 17
Exness-Real26
0.00 × 4
ForexChief-Demo
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 29
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 15
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
Axi-US02-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Eightcap-Real
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.00 × 4
USGFX-Live2
0.00 × 7
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
Tickmill-Live02
0.00 × 12
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
Just2Trade-Real2
0.00 × 8
FXCC1-Live
0.00 × 19
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.04 04:01
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 02:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 11:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 06:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 15:26
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.81% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 03:18
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.95% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 08:38
No swaps are charged
2025.01.24 08:38
No swaps are charged
2025.01.16 14:46
No swaps are charged on the signal account
2024.10.30 13:13
No swaps are charged
2024.10.30 13:13
No swaps are charged
2024.10.29 07:45
No swaps are charged on the signal account
2024.10.08 10:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Exness Giaphat No3
999USD al mese
217%
0
0
USD
3K
USD
85
99%
12 707
71%
100%
1.22
0.28
USD
65%
1:200
Copia

