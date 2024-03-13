- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12 707
Profit Trade:
9 113 (71.71%)
Loss Trade:
3 594 (28.28%)
Best Trade:
279.77 USD
Worst Trade:
-455.00 USD
Profitto lordo:
19 501.97 USD (1 412 121 pips)
Perdita lorda:
-15 931.59 USD (895 862 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (117.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
850.10 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
120.74%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
236
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
2.68
Long Trade:
6 210 (48.87%)
Short Trade:
6 497 (51.13%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.28 USD
Profitto medio:
2.14 USD
Perdita media:
-4.43 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-877.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 027.46 USD (15)
Crescita mensile:
-0.30%
Previsione annuale:
-4.85%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 334.65 USD (25.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.02% (1 315.48 USD)
Per equità:
64.63% (1 863.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3462
|NZDCAD
|2852
|EURUSD
|2309
|AUDNZD
|2270
|AUDUSD
|1261
|GBPCAD
|223
|EURAUD
|174
|USDCAD
|147
|XAUUSD
|9
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|1.7K
|NZDCAD
|245
|EURUSD
|107
|AUDNZD
|573
|AUDUSD
|835
|GBPCAD
|13
|EURAUD
|58
|USDCAD
|49
|XAUUSD
|-22
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|152K
|NZDCAD
|93K
|EURUSD
|116K
|AUDNZD
|86K
|AUDUSD
|65K
|GBPCAD
|3.3K
|EURAUD
|4.8K
|USDCAD
|8.4K
|XAUUSD
|-11K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +279.77 USD
Worst Trade: -455 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +117.89 USD
Massima perdita consecutiva: -877.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
Exness-Real26
|0.00 × 4
|
ForexChief-Demo
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 29
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 4
|
USGFX-Live2
|0.00 × 7
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 12
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 8
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
217%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
85
99%
12 707
71%
100%
1.22
0.28
USD
USD
65%
1:200