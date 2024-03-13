SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Exness Giaphat No3
Thai Doan Pham

Exness Giaphat No3

Thai Doan Pham
0 avis
Fiabilité
85 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 217%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12 673
Bénéfice trades:
9 095 (71.76%)
Perte trades:
3 578 (28.23%)
Meilleure transaction:
279.77 USD
Pire transaction:
-455.00 USD
Bénéfice brut:
19 477.17 USD (1 410 201 pips)
Perte brute:
-15 904.57 USD (893 139 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (117.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
850.10 USD (51)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
120.74%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
222
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
2.68
Longs trades:
6 178 (48.75%)
Courts trades:
6 495 (51.25%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.28 USD
Bénéfice moyen:
2.14 USD
Perte moyenne:
-4.45 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-877.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 027.46 USD (15)
Croissance mensuelle:
-0.07%
Prévision annuelle:
-2.64%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 334.65 USD (25.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.02% (1 315.48 USD)
Par fonds propres:
64.63% (1 863.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 3459
NZDCAD 2842
EURUSD 2298
AUDNZD 2268
AUDUSD 1255
GBPCAD 223
EURAUD 172
USDCAD 147
XAUUSD 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 1.7K
NZDCAD 254
EURUSD 108
AUDNZD 573
AUDUSD 831
GBPCAD 13
EURAUD 56
USDCAD 49
XAUUSD -22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 152K
NZDCAD 94K
EURUSD 115K
AUDNZD 86K
AUDUSD 65K
GBPCAD 3.3K
EURAUD 4.6K
USDCAD 8.4K
XAUUSD -11K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +279.77 USD
Pire transaction: -455 USD
Gains consécutifs maximales: 51
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +117.89 USD
Perte consécutive maximale: -877.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live16
0.00 × 4
Axi-US12-Live
0.00 × 1
Exness-Real20
0.00 × 17
Exness-Real26
0.00 × 4
ForexChief-Demo
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 29
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 15
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
Axi-US02-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Eightcap-Real
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.00 × 4
USGFX-Live2
0.00 × 7
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
Tickmill-Live02
0.00 × 12
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
Just2Trade-Real2
0.00 × 8
FXCC1-Live
0.00 × 19
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
526 plus...
Aucun avis
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.04 04:01
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 02:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 11:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 06:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 15:26
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.81% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 03:18
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.95% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 08:38
No swaps are charged
2025.01.24 08:38
No swaps are charged
2025.01.16 14:46
No swaps are charged on the signal account
2024.10.30 13:13
No swaps are charged
2024.10.30 13:13
No swaps are charged
2024.10.29 07:45
No swaps are charged on the signal account
2024.10.08 10:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.