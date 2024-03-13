SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Exness Giaphat No1
Thai Doan Pham

Exness Giaphat No1

Thai Doan Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
85 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 254%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14 939
Kârla kapanan işlemler:
11 087 (74.21%)
Zararla kapanan işlemler:
3 852 (25.78%)
En iyi işlem:
167.68 USD
En kötü işlem:
-243.48 USD
Brüt kâr:
30 230.28 USD (1 587 353 pips)
Brüt zarar:
-22 350.18 USD (802 156 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (111.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
412.08 USD (12)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
99.60%
Maks. mevduat yükü:
59.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
244
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
6.07
Alış işlemleri:
7 172 (48.01%)
Satış işlemleri:
7 767 (51.99%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
2.73 USD
Ortalama zarar:
-5.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
39 (-310.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-621.46 USD (12)
Aylık büyüme:
-7.06%
Yıllık tahmin:
-82.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 297.16 USD (11.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.04% (1 297.16 USD)
Varlığa göre:
27.94% (1 716.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADm 4708
NZDCADm 3739
AUDNZDm 3105
EURUSDm 2986
AUDUSDm 401
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADm 2.4K
NZDCADm 1.9K
AUDNZDm 819
EURUSDm 2.7K
AUDUSDm 97
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADm 204K
NZDCADm 168K
AUDNZDm 142K
EURUSDm 246K
AUDUSDm 25K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +167.68 USD
En kötü işlem: -243 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +111.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -310.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.25 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 06:07
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 4.62% of days out of 433 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.18 10:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 17:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 09:30
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.96% of days out of 423 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 23:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.08 13:36
No swaps are charged
2024.10.08 13:36
No swaps are charged
2024.10.07 16:54
No swaps are charged on the signal account
2024.08.28 05:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.28 03:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.27 05:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.27 04:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.26 20:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.26 18:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.07.09 08:08
No swaps are charged
2024.07.09 08:08
No swaps are charged
Kopyala

