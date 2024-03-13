SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Exness Giaphat No1
Thai Doan Pham

Exness Giaphat No1

Thai Doan Pham
0 recensioni
Affidabilità
85 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 254%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14 939
Profit Trade:
11 087 (74.21%)
Loss Trade:
3 852 (25.78%)
Best Trade:
167.68 USD
Worst Trade:
-243.48 USD
Profitto lordo:
30 230.28 USD (1 587 353 pips)
Perdita lorda:
-22 350.18 USD (802 156 pips)
Vincite massime consecutive:
71 (111.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
412.08 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
99.60%
Massimo carico di deposito:
59.64%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
244
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
6.07
Long Trade:
7 172 (48.01%)
Short Trade:
7 767 (51.99%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
2.73 USD
Perdita media:
-5.80 USD
Massime perdite consecutive:
39 (-310.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-621.46 USD (12)
Crescita mensile:
-7.26%
Previsione annuale:
-86.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 297.16 USD (11.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.04% (1 297.16 USD)
Per equità:
27.94% (1 716.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADm 4708
NZDCADm 3739
AUDNZDm 3105
EURUSDm 2986
AUDUSDm 401
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADm 2.4K
NZDCADm 1.9K
AUDNZDm 819
EURUSDm 2.7K
AUDUSDm 97
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADm 204K
NZDCADm 168K
AUDNZDm 142K
EURUSDm 246K
AUDUSDm 25K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +167.68 USD
Worst Trade: -243 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +111.03 USD
Massima perdita consecutiva: -310.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.25 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 06:07
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 4.62% of days out of 433 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.18 10:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 17:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 09:30
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.96% of days out of 423 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 23:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.08 13:36
No swaps are charged
2024.10.08 13:36
No swaps are charged
2024.10.07 16:54
No swaps are charged on the signal account
2024.08.28 05:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.28 03:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.27 05:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.27 04:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.26 20:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.26 18:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.07.09 08:08
No swaps are charged
2024.07.09 08:08
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Exness Giaphat No1
999USD al mese
254%
0
0
USD
5.4K
USD
85
100%
14 939
74%
100%
1.35
0.53
USD
28%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.