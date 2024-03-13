SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Exness Giaphat No1
Thai Doan Pham

Exness Giaphat No1

Thai Doan Pham
0 avis
Fiabilité
85 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 262%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
14 880
Bénéfice trades:
11 056 (74.30%)
Perte trades:
3 824 (25.70%)
Meilleure transaction:
167.68 USD
Pire transaction:
-243.48 USD
Bénéfice brut:
30 138.53 USD (1 583 268 pips)
Perte brute:
-22 136.22 USD (793 479 pips)
Gains consécutifs maximales:
71 (111.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
412.08 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
99.60%
Charge de dépôt maximale:
59.64%
Dernier trade:
34 il y a des minutes
Trades par semaine:
215
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
6.17
Longs trades:
7 119 (47.84%)
Courts trades:
7 761 (52.16%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
0.54 USD
Bénéfice moyen:
2.73 USD
Perte moyenne:
-5.79 USD
Pertes consécutives maximales:
39 (-310.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-621.46 USD (12)
Croissance mensuelle:
-4.52%
Prévision annuelle:
-54.88%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 297.16 USD (11.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.04% (1 297.16 USD)
Par fonds propres:
27.94% (1 716.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCADm 4701
NZDCADm 3727
AUDNZDm 3095
EURUSDm 2958
AUDUSDm 399
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCADm 2.4K
NZDCADm 1.9K
AUDNZDm 818
EURUSDm 2.8K
AUDUSDm 93
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCADm 203K
NZDCADm 170K
AUDNZDm 142K
EURUSDm 250K
AUDUSDm 25K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +167.68 USD
Pire transaction: -243 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +111.03 USD
Perte consécutive maximale: -310.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 06:07
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 4.62% of days out of 433 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.18 10:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 17:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 09:30
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.96% of days out of 423 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 23:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.08 13:36
No swaps are charged
2024.10.08 13:36
No swaps are charged
2024.10.07 16:54
No swaps are charged on the signal account
2024.08.28 05:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.28 03:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.27 05:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.27 04:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.26 20:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.26 18:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.07.09 08:08
No swaps are charged
2024.07.09 08:08
No swaps are charged
2024.07.05 20:51
No swaps are charged on the signal account
2024.05.02 13:38
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Exness Giaphat No1
999 USD par mois
262%
0
0
USD
5.6K
USD
85
100%
14 880
74%
100%
1.36
0.54
USD
28%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.