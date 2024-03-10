SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Bring me to the Horizon
Lin Tianming

Bring me to the Horizon

Lin Tianming
0 inceleme
Güvenilirlik
81 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 69%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
929
Kârla kapanan işlemler:
790 (85.03%)
Zararla kapanan işlemler:
139 (14.96%)
En iyi işlem:
150.20 USD
En kötü işlem:
-91.66 USD
Brüt kâr:
2 356.06 USD (227 693 pips)
Brüt zarar:
-1 861.78 USD (214 487 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (98.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
185.45 USD (25)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
34.67%
Maks. mevduat yükü:
48.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
2.50
Alış işlemleri:
480 (51.67%)
Satış işlemleri:
449 (48.33%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
2.98 USD
Ortalama zarar:
-13.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-110.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-146.00 USD (4)
Aylık büyüme:
2.02%
Yıllık tahmin:
25.29%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.47 USD
Maksimum:
197.88 USD (8.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.18% (194.14 USD)
Varlığa göre:
39.95% (59.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 530
US30 74
EURUSD 53
USDCHF 30
USDCAD 30
EURNZD 24
AUDSGD 24
EURGBP 23
CADCHF 22
AUDCAD 22
GBPUSD 17
GBPAUD 17
NZDUSD 16
AUDUSD 13
GBPCHF 12
GBPCAD 12
AUDCHF 6
AUDNZD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 354
US30 -17
EURUSD 76
USDCHF -7
USDCAD 23
EURNZD 13
AUDSGD 2
EURGBP -17
CADCHF -4
AUDCAD 7
GBPUSD 31
GBPAUD -17
NZDUSD 22
AUDUSD 21
GBPCHF -5
GBPCAD 7
AUDCHF 6
AUDNZD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
US30 -17K
EURUSD 5.1K
USDCHF -128
USDCAD 3.9K
EURNZD 2.6K
AUDSGD 968
EURGBP -949
CADCHF -305
AUDCAD 1.4K
GBPUSD 3.4K
GBPAUD -2.1K
NZDUSD 2.4K
AUDUSD 2.4K
GBPCHF -427
GBPCAD 1.3K
AUDCHF 539
AUDNZD -492
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +150.20 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +98.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.51 × 35
itexsys-Platform
0.85 × 13
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.55 × 12199
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
VantageInternational-Live 4
2.02 × 139
ICMarketsSC-MT5
2.04 × 321
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
Forex.com-Live 536
2.25 × 167
77 daha fazla...
İnceleme yok
2025.03.28 13:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 10:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 04:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.26 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.26 10:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.25 09:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.21 11:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.20 16:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.20 10:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 14:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.16 14:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.15 09:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.11 07:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 365 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.06 12:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.05 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.07 07:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 15:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.24 10:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
