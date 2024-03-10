- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
929
Kârla kapanan işlemler:
790 (85.03%)
Zararla kapanan işlemler:
139 (14.96%)
En iyi işlem:
150.20 USD
En kötü işlem:
-91.66 USD
Brüt kâr:
2 356.06 USD (227 693 pips)
Brüt zarar:
-1 861.78 USD (214 487 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (98.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
185.45 USD (25)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
34.67%
Maks. mevduat yükü:
48.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
2.50
Alış işlemleri:
480 (51.67%)
Satış işlemleri:
449 (48.33%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
2.98 USD
Ortalama zarar:
-13.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-110.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-146.00 USD (4)
Aylık büyüme:
2.02%
Yıllık tahmin:
25.29%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.47 USD
Maksimum:
197.88 USD (8.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.18% (194.14 USD)
Varlığa göre:
39.95% (59.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|530
|US30
|74
|EURUSD
|53
|USDCHF
|30
|USDCAD
|30
|EURNZD
|24
|AUDSGD
|24
|EURGBP
|23
|CADCHF
|22
|AUDCAD
|22
|GBPUSD
|17
|GBPAUD
|17
|NZDUSD
|16
|AUDUSD
|13
|GBPCHF
|12
|GBPCAD
|12
|AUDCHF
|6
|AUDNZD
|4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|354
|US30
|-17
|EURUSD
|76
|USDCHF
|-7
|USDCAD
|23
|EURNZD
|13
|AUDSGD
|2
|EURGBP
|-17
|CADCHF
|-4
|AUDCAD
|7
|GBPUSD
|31
|GBPAUD
|-17
|NZDUSD
|22
|AUDUSD
|21
|GBPCHF
|-5
|GBPCAD
|7
|AUDCHF
|6
|AUDNZD
|1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|US30
|-17K
|EURUSD
|5.1K
|USDCHF
|-128
|USDCAD
|3.9K
|EURNZD
|2.6K
|AUDSGD
|968
|EURGBP
|-949
|CADCHF
|-305
|AUDCAD
|1.4K
|GBPUSD
|3.4K
|GBPAUD
|-2.1K
|NZDUSD
|2.4K
|AUDUSD
|2.4K
|GBPCHF
|-427
|GBPCAD
|1.3K
|AUDCHF
|539
|AUDNZD
|-492
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +150.20 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +98.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
Exness-MT5Real10
|0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
|0.51 × 35
itexsys-Platform
|0.85 × 13
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
|1.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
|1.55 × 12199
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
VantageInternational-Live 4
|2.02 × 139
ICMarketsSC-MT5
|2.04 × 321
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
Forex.com-Live 536
|2.25 × 167
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
69%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
81
98%
929
85%
35%
1.26
0.53
USD
USD
46%
1:500