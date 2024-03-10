- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
929
Profit Trade:
790 (85.03%)
Loss Trade:
139 (14.96%)
Best Trade:
150.20 USD
Worst Trade:
-91.66 USD
Profitto lordo:
2 356.06 USD (227 693 pips)
Perdita lorda:
-1 861.78 USD (214 487 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (98.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
185.45 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
34.67%
Massimo carico di deposito:
48.14%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
2.50
Long Trade:
480 (51.67%)
Short Trade:
449 (48.33%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
2.98 USD
Perdita media:
-13.39 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-110.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-146.00 USD (4)
Crescita mensile:
2.08%
Previsione annuale:
25.29%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.47 USD
Massimale:
197.88 USD (8.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.18% (194.14 USD)
Per equità:
39.95% (59.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|530
|US30
|74
|EURUSD
|53
|USDCHF
|30
|USDCAD
|30
|EURNZD
|24
|AUDSGD
|24
|EURGBP
|23
|CADCHF
|22
|AUDCAD
|22
|GBPUSD
|17
|GBPAUD
|17
|NZDUSD
|16
|AUDUSD
|13
|GBPCHF
|12
|GBPCAD
|12
|AUDCHF
|6
|AUDNZD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|354
|US30
|-17
|EURUSD
|76
|USDCHF
|-7
|USDCAD
|23
|EURNZD
|13
|AUDSGD
|2
|EURGBP
|-17
|CADCHF
|-4
|AUDCAD
|7
|GBPUSD
|31
|GBPAUD
|-17
|NZDUSD
|22
|AUDUSD
|21
|GBPCHF
|-5
|GBPCAD
|7
|AUDCHF
|6
|AUDNZD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|US30
|-17K
|EURUSD
|5.1K
|USDCHF
|-128
|USDCAD
|3.9K
|EURNZD
|2.6K
|AUDSGD
|968
|EURGBP
|-949
|CADCHF
|-305
|AUDCAD
|1.4K
|GBPUSD
|3.4K
|GBPAUD
|-2.1K
|NZDUSD
|2.4K
|AUDUSD
|2.4K
|GBPCHF
|-427
|GBPCAD
|1.3K
|AUDCHF
|539
|AUDNZD
|-492
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +150.20 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +98.97 USD
Massima perdita consecutiva: -110.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.51 × 35
|
itexsys-Platform
|0.85 × 13
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
GOMarketsIntl-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.55 × 12199
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|2.02 × 139
|
ICMarketsSC-MT5
|2.04 × 321
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
Forex.com-Live 536
|2.25 × 167
