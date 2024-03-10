SegnaliSezioni
Lin Tianming

Bring me to the Horizon

Lin Tianming
0 recensioni
Affidabilità
81 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 69%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
929
Profit Trade:
790 (85.03%)
Loss Trade:
139 (14.96%)
Best Trade:
150.20 USD
Worst Trade:
-91.66 USD
Profitto lordo:
2 356.06 USD (227 693 pips)
Perdita lorda:
-1 861.78 USD (214 487 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (98.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
185.45 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
34.67%
Massimo carico di deposito:
48.14%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
2.50
Long Trade:
480 (51.67%)
Short Trade:
449 (48.33%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
2.98 USD
Perdita media:
-13.39 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-110.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-146.00 USD (4)
Crescita mensile:
2.08%
Previsione annuale:
25.29%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.47 USD
Massimale:
197.88 USD (8.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.18% (194.14 USD)
Per equità:
39.95% (59.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 530
US30 74
EURUSD 53
USDCHF 30
USDCAD 30
EURNZD 24
AUDSGD 24
EURGBP 23
CADCHF 22
AUDCAD 22
GBPUSD 17
GBPAUD 17
NZDUSD 16
AUDUSD 13
GBPCHF 12
GBPCAD 12
AUDCHF 6
AUDNZD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 354
US30 -17
EURUSD 76
USDCHF -7
USDCAD 23
EURNZD 13
AUDSGD 2
EURGBP -17
CADCHF -4
AUDCAD 7
GBPUSD 31
GBPAUD -17
NZDUSD 22
AUDUSD 21
GBPCHF -5
GBPCAD 7
AUDCHF 6
AUDNZD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
US30 -17K
EURUSD 5.1K
USDCHF -128
USDCAD 3.9K
EURNZD 2.6K
AUDSGD 968
EURGBP -949
CADCHF -305
AUDCAD 1.4K
GBPUSD 3.4K
GBPAUD -2.1K
NZDUSD 2.4K
AUDUSD 2.4K
GBPCHF -427
GBPCAD 1.3K
AUDCHF 539
AUDNZD -492
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +150.20 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +98.97 USD
Massima perdita consecutiva: -110.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.51 × 35
itexsys-Platform
0.85 × 13
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.55 × 12199
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
VantageInternational-Live 4
2.02 × 139
ICMarketsSC-MT5
2.04 × 321
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
Forex.com-Live 536
2.25 × 167
77 più
Non ci sono recensioni
2025.03.28 13:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 10:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 04:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.26 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.26 10:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.25 09:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.21 11:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.20 16:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.20 10:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 14:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.16 14:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.15 09:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.11 07:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 365 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.06 12:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.05 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.07 07:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 15:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.24 10:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
