Lin Tianming

Bring me to the Horizon

Lin Tianming
0 avis
Fiabilité
81 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 71%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
927
Bénéfice trades:
789 (85.11%)
Perte trades:
138 (14.89%)
Meilleure transaction:
150.20 USD
Pire transaction:
-91.66 USD
Bénéfice brut:
2 355.40 USD (227 596 pips)
Perte brute:
-1 847.50 USD (213 465 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (98.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
185.45 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
33.67%
Charge de dépôt maximale:
48.14%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
2.57
Longs trades:
479 (51.67%)
Courts trades:
448 (48.33%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
0.55 USD
Bénéfice moyen:
2.99 USD
Perte moyenne:
-13.39 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-110.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-146.00 USD (4)
Croissance mensuelle:
3.82%
Prévision annuelle:
47.11%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
38.47 USD
Maximal:
197.88 USD (8.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.18% (194.14 USD)
Par fonds propres:
39.95% (59.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 530
US30 74
EURUSD 53
USDCAD 30
USDCHF 29
EURNZD 24
AUDSGD 24
EURGBP 23
CADCHF 22
AUDCAD 21
GBPUSD 17
GBPAUD 17
NZDUSD 16
AUDUSD 13
GBPCHF 12
GBPCAD 12
AUDCHF 6
AUDNZD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 354
US30 -17
EURUSD 76
USDCAD 23
USDCHF 8
EURNZD 13
AUDSGD 2
EURGBP -17
CADCHF -4
AUDCAD 6
GBPUSD 31
GBPAUD -17
NZDUSD 22
AUDUSD 21
GBPCHF -5
GBPCAD 7
AUDCHF 6
AUDNZD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
US30 -17K
EURUSD 5.1K
USDCAD 3.9K
USDCHF 894
EURNZD 2.6K
AUDSGD 968
EURGBP -949
CADCHF -305
AUDCAD 1.3K
GBPUSD 3.4K
GBPAUD -2.1K
NZDUSD 2.4K
AUDUSD 2.4K
GBPCHF -427
GBPCAD 1.3K
AUDCHF 539
AUDNZD -492
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +150.20 USD
Pire transaction: -92 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +98.97 USD
Perte consécutive maximale: -110.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.51 × 35
itexsys-Platform
0.85 × 13
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.55 × 12187
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
VantageInternational-Live 4
2.02 × 139
ICMarketsSC-MT5
2.04 × 321
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
Forex.com-Live 536
2.25 × 167
77 plus...
Aucun avis
2025.03.28 13:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 10:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 04:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.26 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.26 10:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.25 09:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.21 11:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.20 16:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.20 10:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 14:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.16 14:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.15 09:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.11 07:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 365 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.06 12:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.05 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.07 07:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 15:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.24 10:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
