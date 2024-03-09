SinyallerBölümler
Joao Andre Co Almeida Mendonca Narciso

Smart Investor

Joao Andre Co Almeida Mendonca Narciso
0 inceleme
Güvenilirlik
78 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 18%
TickmillEU-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
415
Kârla kapanan işlemler:
247 (59.51%)
Zararla kapanan işlemler:
168 (40.48%)
En iyi işlem:
32.38 EUR
En kötü işlem:
-66.30 EUR
Brüt kâr:
1 122.14 EUR (693 778 pips)
Brüt zarar:
-1 105.73 EUR (304 138 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (13.68 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
87.66 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
27.77%
Maks. mevduat yükü:
53.04%
En son işlem:
17 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
247 (59.52%)
Satış işlemleri:
168 (40.48%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.04 EUR
Ortalama kâr:
4.54 EUR
Ortalama zarar:
-6.58 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-47.40 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-68.28 EUR (5)
Aylık büyüme:
-0.83%
Yıllık tahmin:
-10.08%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.59 EUR
Maksimum:
140.48 EUR (48.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.63% (133.52 EUR)
Varlığa göre:
11.61% (27.38 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 122
EURGBP 50
USTEC 36
DE40 30
US500 28
USDCAD 26
GBPUSD 22
USDCHF 17
US30 15
USDJPY 14
NZDUSD 11
EURCHF 8
AUDUSD 7
EURAUD 6
EURJPY 5
AUDCAD 3
AUDJPY 3
XAUUSD 3
EURCAD 2
NZDCHF 2
NZDJPY 2
XTIUSD 1
GBPAUD 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -64
EURGBP 95
USTEC 28
DE40 30
US500 3
USDCAD -65
GBPUSD -54
USDCHF 90
US30 43
USDJPY -54
NZDUSD -41
EURCHF -42
AUDUSD 30
EURAUD 7
EURJPY -56
AUDCAD -28
AUDJPY 5
XAUUSD 24
EURCAD 2
NZDCHF 4
NZDJPY 21
XTIUSD -3
GBPAUD 28
XAGUSD 17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 589
EURGBP 1.3K
USTEC 210K
DE40 31K
US500 3.9K
USDCAD -1.1K
GBPUSD -799
USDCHF 2.7K
US30 144K
USDJPY -1.2K
NZDUSD -1.4K
EURCHF -517
AUDUSD 239
EURAUD 327
EURJPY -3.1K
AUDCAD -827
AUDJPY 469
XAUUSD 2.4K
EURCAD 17
NZDCHF 92
NZDJPY 409
XTIUSD -46
GBPAUD 875
XAGUSD 345
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.38 EUR
En kötü işlem: -66 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +13.68 EUR
Maksimum ardışık zarar: -47.40 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillEU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FBS-Real-8
0.00 × 1
Alvexo1-Primary Server
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.33 × 6
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.50 × 8
GlobalPrime-Live
1.00 × 9
ICMarkets-Live06
1.80 × 5
ForexClub-MT4 Real Server
2.17 × 18
TMGM.TradeMax-Live8
2.20 × 90
ForexTimeFXTM-ECN2
2.59 × 39
Varchev-Real
2.80 × 10
Axi-US12-Live
3.08 × 13
XMGlobal-Real 46
3.36 × 25
Ava-Real 3
3.72 × 29
ICMarketsSC-Live33
4.08 × 66
VantageInternational-Live 4
4.14 × 28
Tickmill-Live05
4.83 × 18
TopFXGlobal-Live Server
4.86 × 57
XMGlobal-Real 18
4.89 × 28
ICMarkets-Live22
5.00 × 1
RoboForex-Pro-3
6.00 × 1
16 daha fazla...
Manual trading with strong capital preservation / low DD. The risk will always be managed with SL`s/hedging.

Trading based on Fundamental/Technical/sentiment. Follow me if you want responsible trading, reliability and big gains.

https://www.fpmarkets.com/?redir=stv&amp;fpm-affiliate-utm-source=IB&fpm-affiliate-agt=55312


İnceleme yok
2025.09.17 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 15:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.06 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.19 13:02
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 19:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 19:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.30 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.29 18:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
