Joao Andre Co Almeida Mendonca Narciso

Smart Investor

Joao Andre Co Almeida Mendonca Narciso
0 recensioni
Affidabilità
78 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 18%
TickmillEU-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
415
Profit Trade:
247 (59.51%)
Loss Trade:
168 (40.48%)
Best Trade:
32.38 EUR
Worst Trade:
-66.30 EUR
Profitto lordo:
1 122.14 EUR (693 778 pips)
Perdita lorda:
-1 105.73 EUR (304 138 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (13.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
87.66 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
27.77%
Massimo carico di deposito:
53.04%
Ultimo trade:
16 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
247 (59.52%)
Short Trade:
168 (40.48%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.04 EUR
Profitto medio:
4.54 EUR
Perdita media:
-6.58 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-47.40 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-68.28 EUR (5)
Crescita mensile:
2.73%
Previsione annuale:
33.95%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.59 EUR
Massimale:
140.48 EUR (48.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.63% (133.52 EUR)
Per equità:
11.61% (27.38 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 122
EURGBP 50
USTEC 36
DE40 30
US500 28
USDCAD 26
GBPUSD 22
USDCHF 17
US30 15
USDJPY 14
NZDUSD 11
EURCHF 8
AUDUSD 7
EURAUD 6
EURJPY 5
AUDCAD 3
AUDJPY 3
XAUUSD 3
EURCAD 2
NZDCHF 2
NZDJPY 2
XTIUSD 1
GBPAUD 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -64
EURGBP 95
USTEC 28
DE40 30
US500 3
USDCAD -65
GBPUSD -54
USDCHF 90
US30 43
USDJPY -54
NZDUSD -41
EURCHF -42
AUDUSD 30
EURAUD 7
EURJPY -56
AUDCAD -28
AUDJPY 5
XAUUSD 24
EURCAD 2
NZDCHF 4
NZDJPY 21
XTIUSD -3
GBPAUD 28
XAGUSD 17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 589
EURGBP 1.3K
USTEC 210K
DE40 31K
US500 3.9K
USDCAD -1.1K
GBPUSD -799
USDCHF 2.7K
US30 144K
USDJPY -1.2K
NZDUSD -1.4K
EURCHF -517
AUDUSD 239
EURAUD 327
EURJPY -3.1K
AUDCAD -827
AUDJPY 469
XAUUSD 2.4K
EURCAD 17
NZDCHF 92
NZDJPY 409
XTIUSD -46
GBPAUD 875
XAGUSD 345
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.38 EUR
Worst Trade: -66 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +13.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -47.40 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillEU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FBS-Real-8
0.00 × 1
Alvexo1-Primary Server
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.33 × 6
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.50 × 8
GlobalPrime-Live
1.00 × 9
ICMarkets-Live06
1.80 × 5
ForexClub-MT4 Real Server
2.17 × 18
TMGM.TradeMax-Live8
2.20 × 90
ForexTimeFXTM-ECN2
2.59 × 39
Varchev-Real
2.80 × 10
Axi-US12-Live
3.08 × 13
XMGlobal-Real 46
3.36 × 25
Ava-Real 3
3.72 × 29
ICMarketsSC-Live33
4.08 × 66
VantageInternational-Live 4
4.14 × 28
Tickmill-Live05
4.83 × 18
TopFXGlobal-Live Server
4.86 × 57
XMGlobal-Real 18
4.89 × 28
ICMarkets-Live22
5.00 × 1
RoboForex-Pro-3
6.00 × 1
16 più
Manual trading with strong capital preservation / low DD. The risk will always be managed with SL`s/hedging.

Trading based on Fundamental/Technical/sentiment. Follow me if you want responsible trading, reliability and big gains.

https://www.fpmarkets.com/?redir=stv&amp;fpm-affiliate-utm-source=IB&fpm-affiliate-agt=55312


Non ci sono recensioni
2025.09.17 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 15:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.06 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.19 13:02
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 19:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 19:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.30 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.29 18:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Smart Investor
30USD al mese
18%
0
0
USD
2.1K
EUR
78
3%
415
59%
28%
1.01
0.04
EUR
14%
1:30
Copia

