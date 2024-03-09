- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
415
Profit Trade:
247 (59.51%)
Loss Trade:
168 (40.48%)
Best Trade:
32.38 EUR
Worst Trade:
-66.30 EUR
Profitto lordo:
1 122.14 EUR (693 778 pips)
Perdita lorda:
-1 105.73 EUR (304 138 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (13.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
87.66 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
27.77%
Massimo carico di deposito:
53.04%
Ultimo trade:
16 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
247 (59.52%)
Short Trade:
168 (40.48%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.04 EUR
Profitto medio:
4.54 EUR
Perdita media:
-6.58 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-47.40 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-68.28 EUR (5)
Crescita mensile:
2.73%
Previsione annuale:
33.95%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.59 EUR
Massimale:
140.48 EUR (48.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.63% (133.52 EUR)
Per equità:
11.61% (27.38 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|122
|EURGBP
|50
|USTEC
|36
|DE40
|30
|US500
|28
|USDCAD
|26
|GBPUSD
|22
|USDCHF
|17
|US30
|15
|USDJPY
|14
|NZDUSD
|11
|EURCHF
|8
|AUDUSD
|7
|EURAUD
|6
|EURJPY
|5
|AUDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|XAUUSD
|3
|EURCAD
|2
|NZDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|XTIUSD
|1
|GBPAUD
|1
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-64
|EURGBP
|95
|USTEC
|28
|DE40
|30
|US500
|3
|USDCAD
|-65
|GBPUSD
|-54
|USDCHF
|90
|US30
|43
|USDJPY
|-54
|NZDUSD
|-41
|EURCHF
|-42
|AUDUSD
|30
|EURAUD
|7
|EURJPY
|-56
|AUDCAD
|-28
|AUDJPY
|5
|XAUUSD
|24
|EURCAD
|2
|NZDCHF
|4
|NZDJPY
|21
|XTIUSD
|-3
|GBPAUD
|28
|XAGUSD
|17
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|589
|EURGBP
|1.3K
|USTEC
|210K
|DE40
|31K
|US500
|3.9K
|USDCAD
|-1.1K
|GBPUSD
|-799
|USDCHF
|2.7K
|US30
|144K
|USDJPY
|-1.2K
|NZDUSD
|-1.4K
|EURCHF
|-517
|AUDUSD
|239
|EURAUD
|327
|EURJPY
|-3.1K
|AUDCAD
|-827
|AUDJPY
|469
|XAUUSD
|2.4K
|EURCAD
|17
|NZDCHF
|92
|NZDJPY
|409
|XTIUSD
|-46
|GBPAUD
|875
|XAGUSD
|345
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.38 EUR
Worst Trade: -66 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +13.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -47.40 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillEU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-8
|0.00 × 1
|
Alvexo1-Primary Server
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.33 × 6
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.50 × 8
|
GlobalPrime-Live
|1.00 × 9
|
ICMarkets-Live06
|1.80 × 5
|
ForexClub-MT4 Real Server
|2.17 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live8
|2.20 × 90
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|2.59 × 39
|
Varchev-Real
|2.80 × 10
|
Axi-US12-Live
|3.08 × 13
|
XMGlobal-Real 46
|3.36 × 25
|
Ava-Real 3
|3.72 × 29
|
ICMarketsSC-Live33
|4.08 × 66
|
VantageInternational-Live 4
|4.14 × 28
|
Tickmill-Live05
|4.83 × 18
|
TopFXGlobal-Live Server
|4.86 × 57
|
XMGlobal-Real 18
|4.89 × 28
|
ICMarkets-Live22
|5.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|6.00 × 1
Manual trading with strong capital preservation / low DD. The risk will always be managed with SL`s/hedging.
Trading based on Fundamental/Technical/sentiment. Follow me if you want responsible trading, reliability and big gains.
