Joao Andre Co Almeida Mendonca Narciso

Smart Investor

Joao Andre Co Almeida Mendonca Narciso
0 avis
Fiabilité
78 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 18%
TickmillEU-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
415
Bénéfice trades:
247 (59.51%)
Perte trades:
168 (40.48%)
Meilleure transaction:
32.38 EUR
Pire transaction:
-66.30 EUR
Bénéfice brut:
1 122.14 EUR (693 778 pips)
Perte brute:
-1 105.73 EUR (304 138 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (13.68 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
87.66 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
27.77%
Charge de dépôt maximale:
53.04%
Dernier trade:
15 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
0.12
Longs trades:
247 (59.52%)
Courts trades:
168 (40.48%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.04 EUR
Bénéfice moyen:
4.54 EUR
Perte moyenne:
-6.58 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-47.40 EUR)
Perte consécutive maximale:
-68.28 EUR (5)
Croissance mensuelle:
2.73%
Prévision annuelle:
33.95%
Algo trading:
3%
Prélèvement par solde:
Absolu:
48.59 EUR
Maximal:
140.48 EUR (48.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.63% (133.52 EUR)
Par fonds propres:
11.61% (27.38 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 122
EURGBP 50
USTEC 36
DE40 30
US500 28
USDCAD 26
GBPUSD 22
USDCHF 17
US30 15
USDJPY 14
NZDUSD 11
EURCHF 8
AUDUSD 7
EURAUD 6
EURJPY 5
AUDCAD 3
AUDJPY 3
XAUUSD 3
EURCAD 2
NZDCHF 2
NZDJPY 2
XTIUSD 1
GBPAUD 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -64
EURGBP 95
USTEC 28
DE40 30
US500 3
USDCAD -65
GBPUSD -54
USDCHF 90
US30 43
USDJPY -54
NZDUSD -41
EURCHF -42
AUDUSD 30
EURAUD 7
EURJPY -56
AUDCAD -28
AUDJPY 5
XAUUSD 24
EURCAD 2
NZDCHF 4
NZDJPY 21
XTIUSD -3
GBPAUD 28
XAGUSD 17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 589
EURGBP 1.3K
USTEC 210K
DE40 31K
US500 3.9K
USDCAD -1.1K
GBPUSD -799
USDCHF 2.7K
US30 144K
USDJPY -1.2K
NZDUSD -1.4K
EURCHF -517
AUDUSD 239
EURAUD 327
EURJPY -3.1K
AUDCAD -827
AUDJPY 469
XAUUSD 2.4K
EURCAD 17
NZDCHF 92
NZDJPY 409
XTIUSD -46
GBPAUD 875
XAGUSD 345
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +32.38 EUR
Pire transaction: -66 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +13.68 EUR
Perte consécutive maximale: -47.40 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillEU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FBS-Real-8
0.00 × 1
Alvexo1-Primary Server
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.33 × 6
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.50 × 8
GlobalPrime-Live
1.00 × 9
ICMarkets-Live06
1.80 × 5
ForexClub-MT4 Real Server
2.17 × 18
TMGM.TradeMax-Live8
2.20 × 90
ForexTimeFXTM-ECN2
2.59 × 39
Varchev-Real
2.80 × 10
Axi-US12-Live
3.08 × 13
XMGlobal-Real 46
3.36 × 25
Ava-Real 3
3.72 × 29
ICMarketsSC-Live33
4.08 × 66
VantageInternational-Live 4
4.14 × 28
Tickmill-Live05
4.83 × 18
TopFXGlobal-Live Server
4.86 × 57
XMGlobal-Real 18
4.89 × 28
ICMarkets-Live22
5.00 × 1
RoboForex-Pro-3
6.00 × 1
16 plus...
Manual trading with strong capital preservation / low DD. The risk will always be managed with SL`s/hedging.

Trading based on Fundamental/Technical/sentiment. Follow me if you want responsible trading, reliability and big gains.

Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Smart Investor
30 USD par mois
18%
0
0
USD
2.1K
EUR
78
3%
415
59%
28%
1.01
0.04
EUR
14%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.