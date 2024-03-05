SinyallerBölümler
Weng Men Lee

Super Coool

Weng Men Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
99 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 170%
InterStellarFinancial-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 186
Kârla kapanan işlemler:
4 976 (69.24%)
Zararla kapanan işlemler:
2 210 (30.75%)
En iyi işlem:
2 678.96 USD
En kötü işlem:
-529.28 USD
Brüt kâr:
123 287.69 USD (1 275 507 pips)
Brüt zarar:
-68 311.05 USD (1 128 602 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (512.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 750.81 USD (7)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
97.38%
Maks. mevduat yükü:
10.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
94
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
17.49
Alış işlemleri:
3 713 (51.67%)
Satış işlemleri:
3 473 (48.33%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
7.65 USD
Ortalama kâr:
24.78 USD
Ortalama zarar:
-30.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-696.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 142.68 USD (11)
Aylık büyüme:
1.37%
Yıllık tahmin:
18.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 142.68 USD (4.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.12% (2 612.31 USD)
Varlığa göre:
16.95% (10 276.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.s 1847
GBPUSD.s 1522
EURUSD.s 1241
AUDUSD.s 934
NZDUSD.s 865
NZDCAD.s 777
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.s 14K
GBPUSD.s 13K
EURUSD.s 9.9K
AUDUSD.s 7.6K
NZDUSD.s 6.4K
NZDCAD.s 4.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.s 39K
GBPUSD.s 24K
EURUSD.s 43K
AUDUSD.s 38K
NZDUSD.s -2.1K
NZDCAD.s 5.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 678.96 USD
En kötü işlem: -529 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +512.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -696.29 USD

2024.11.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
