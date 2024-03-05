SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Super Coool
Weng Men Lee

Super Coool

Weng Men Lee
0 avis
Fiabilité
99 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 169%
InterStellarFinancial-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 172
Bénéfice trades:
4 972 (69.32%)
Perte trades:
2 200 (30.67%)
Meilleure transaction:
2 678.96 USD
Pire transaction:
-529.28 USD
Bénéfice brut:
123 049.35 USD (1 274 375 pips)
Perte brute:
-68 136.15 USD (1 123 884 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (512.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 750.81 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
97.38%
Charge de dépôt maximale:
10.17%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
92
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
17.47
Longs trades:
3 699 (51.58%)
Courts trades:
3 473 (48.42%)
Facteur de profit:
1.81
Rendement attendu:
7.66 USD
Bénéfice moyen:
24.75 USD
Perte moyenne:
-30.97 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-696.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 142.68 USD (11)
Croissance mensuelle:
1.47%
Prévision annuelle:
18.32%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3 142.68 USD (4.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.12% (2 612.31 USD)
Par fonds propres:
16.95% (10 276.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.s 1847
GBPUSD.s 1516
EURUSD.s 1233
AUDUSD.s 934
NZDUSD.s 865
NZDCAD.s 777
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.s 14K
GBPUSD.s 12K
EURUSD.s 9.9K
AUDUSD.s 7.6K
NZDUSD.s 6.4K
NZDCAD.s 4.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.s 39K
GBPUSD.s 25K
EURUSD.s 46K
AUDUSD.s 38K
NZDUSD.s -2.1K
NZDCAD.s 5.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 678.96 USD
Pire transaction: -529 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +512.45 USD
Perte consécutive maximale: -696.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InterStellarFinancial-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2024.11.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
