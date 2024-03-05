SegnaliSezioni
Weng Men Lee

Super Coool

Weng Men Lee
0 recensioni
Affidabilità
99 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 170%
InterStellarFinancial-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 186
Profit Trade:
4 976 (69.24%)
Loss Trade:
2 210 (30.75%)
Best Trade:
2 678.96 USD
Worst Trade:
-529.28 USD
Profitto lordo:
123 287.69 USD (1 275 507 pips)
Perdita lorda:
-68 311.05 USD (1 128 602 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (512.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 750.81 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
97.38%
Massimo carico di deposito:
10.17%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
17.49
Long Trade:
3 713 (51.67%)
Short Trade:
3 473 (48.33%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
7.65 USD
Profitto medio:
24.78 USD
Perdita media:
-30.91 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-696.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 142.68 USD (11)
Crescita mensile:
1.43%
Previsione annuale:
18.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 142.68 USD (4.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.12% (2 612.31 USD)
Per equità:
16.95% (10 276.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.s 1847
GBPUSD.s 1522
EURUSD.s 1241
AUDUSD.s 934
NZDUSD.s 865
NZDCAD.s 777
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.s 14K
GBPUSD.s 13K
EURUSD.s 9.9K
AUDUSD.s 7.6K
NZDUSD.s 6.4K
NZDCAD.s 4.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.s 39K
GBPUSD.s 24K
EURUSD.s 43K
AUDUSD.s 38K
NZDUSD.s -2.1K
NZDCAD.s 5.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 678.96 USD
Worst Trade: -529 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +512.45 USD
Massima perdita consecutiva: -696.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InterStellarFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2024.11.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
