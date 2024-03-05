- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 549
Kârla kapanan işlemler:
1 842 (72.26%)
Zararla kapanan işlemler:
707 (27.74%)
En iyi işlem:
150.99 USD
En kötü işlem:
-153.21 USD
Brüt kâr:
7 960.44 USD (269 576 pips)
Brüt zarar:
-4 519.13 USD (211 450 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (14.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
240.74 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
90.55%
Maks. mevduat yükü:
8.42%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
15.76
Alış işlemleri:
1 261 (49.47%)
Satış işlemleri:
1 288 (50.53%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
1.35 USD
Ortalama kâr:
4.32 USD
Ortalama zarar:
-6.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-18.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-195.60 USD (2)
Aylık büyüme:
1.81%
Yıllık tahmin:
22.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.89 USD
Maksimum:
218.29 USD (6.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.47% (77.38 USD)
Varlığa göre:
26.09% (1 491.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD.p
|1044
|NZDCAD
|1024
|AUDNZD
|416
|AUDNZD.p
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD.p
|855
|NZDCAD
|2.2K
|AUDNZD
|310
|AUDNZD.p
|51
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD.p
|34K
|NZDCAD
|23K
|AUDNZD
|-1.8K
|AUDNZD.p
|3.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +150.99 USD
En kötü işlem: -153 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +14.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
考虑风险因素，结合对冲等技术手段，打造稳妥，长久盈利的交易策略！
1，跟单资金务必与我实时资金1:1
2，极端情况下有一定扛单，但会有一定的对冲去降低风险，大家耐心等待！
3，此策略旨在长期盈利，想暴利的勿跟！
4，ECN帐户优选（点差对结果影响较大）及500倍以上杠杆（保证金充足）！
5，因为此策略为复利策略，提取盈利后资金不能少于我们的资金；
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
242%
1
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
146
100%
2 549
72%
91%
1.76
1.35
USD
USD
26%
1:500