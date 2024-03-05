SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LongTrading Strategy
Jian Min Cai

LongTrading Strategy

Jian Min Cai
0 inceleme
Güvenilirlik
146 hafta
1 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 242%
TradeMaxGlobal-Live5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 549
Kârla kapanan işlemler:
1 842 (72.26%)
Zararla kapanan işlemler:
707 (27.74%)
En iyi işlem:
150.99 USD
En kötü işlem:
-153.21 USD
Brüt kâr:
7 960.44 USD (269 576 pips)
Brüt zarar:
-4 519.13 USD (211 450 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (14.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
240.74 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
90.55%
Maks. mevduat yükü:
8.42%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
15.76
Alış işlemleri:
1 261 (49.47%)
Satış işlemleri:
1 288 (50.53%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
1.35 USD
Ortalama kâr:
4.32 USD
Ortalama zarar:
-6.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-18.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-195.60 USD (2)
Aylık büyüme:
1.81%
Yıllık tahmin:
22.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.89 USD
Maksimum:
218.29 USD (6.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.47% (77.38 USD)
Varlığa göre:
26.09% (1 491.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD.p 1044
NZDCAD 1024
AUDNZD 416
AUDNZD.p 65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD.p 855
NZDCAD 2.2K
AUDNZD 310
AUDNZD.p 51
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD.p 34K
NZDCAD 23K
AUDNZD -1.8K
AUDNZD.p 3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +150.99 USD
En kötü işlem: -153 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +14.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
考虑风险因素，结合对冲等技术手段，打造稳妥，长久盈利的交易策略！

1，跟单资金务必与我实时资金1:1

2，极端情况下有一定扛单，但会有一定的对冲去降低风险，大家耐心等待！

3，此策略旨在长期盈利，想暴利的勿跟！

4，ECN帐户优选（点差对结果影响较大）及500倍以上杠杆（保证金充足）！

5，因为此策略为复利策略，提取盈利后资金不能少于我们的资金；
İnceleme yok
2025.03.30 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 05:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
