Jian Min Cai

LongTrading Strategy

Jian Min Cai
0 recensioni
Affidabilità
146 settimane
1 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 242%
TradeMaxGlobal-Live5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 549
Profit Trade:
1 842 (72.26%)
Loss Trade:
707 (27.74%)
Best Trade:
150.99 USD
Worst Trade:
-153.21 USD
Profitto lordo:
7 960.44 USD (269 576 pips)
Perdita lorda:
-4 519.13 USD (211 450 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (14.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
240.74 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
90.55%
Massimo carico di deposito:
8.42%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
15.76
Long Trade:
1 261 (49.47%)
Short Trade:
1 288 (50.53%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
4.32 USD
Perdita media:
-6.39 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-18.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-195.60 USD (2)
Crescita mensile:
1.84%
Previsione annuale:
22.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.89 USD
Massimale:
218.29 USD (6.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.47% (77.38 USD)
Per equità:
26.09% (1 491.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD.p 1044
NZDCAD 1024
AUDNZD 416
AUDNZD.p 65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD.p 855
NZDCAD 2.2K
AUDNZD 310
AUDNZD.p 51
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD.p 34K
NZDCAD 23K
AUDNZD -1.8K
AUDNZD.p 3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +150.99 USD
Worst Trade: -153 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +14.10 USD
Massima perdita consecutiva: -18.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
考虑风险因素，结合对冲等技术手段，打造稳妥，长久盈利的交易策略！

1，跟单资金务必与我实时资金1:1

2，极端情况下有一定扛单，但会有一定的对冲去降低风险，大家耐心等待！

3，此策略旨在长期盈利，想暴利的勿跟！

4，ECN帐户优选（点差对结果影响较大）及500倍以上杠杆（保证金充足）！

5，因为此策略为复利策略，提取盈利后资金不能少于我们的资金；
Non ci sono recensioni
2025.03.30 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 05:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LongTrading Strategy
30USD al mese
242%
1
0
USD
6.1K
USD
146
100%
2 549
72%
91%
1.76
1.35
USD
26%
1:500
Copia

