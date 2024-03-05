- Crescita
Trade:
2 549
Profit Trade:
1 842 (72.26%)
Loss Trade:
707 (27.74%)
Best Trade:
150.99 USD
Worst Trade:
-153.21 USD
Profitto lordo:
7 960.44 USD (269 576 pips)
Perdita lorda:
-4 519.13 USD (211 450 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (14.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
240.74 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
90.55%
Massimo carico di deposito:
8.42%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
15.76
Long Trade:
1 261 (49.47%)
Short Trade:
1 288 (50.53%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
4.32 USD
Perdita media:
-6.39 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-18.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-195.60 USD (2)
Crescita mensile:
1.84%
Previsione annuale:
22.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.89 USD
Massimale:
218.29 USD (6.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.47% (77.38 USD)
Per equità:
26.09% (1 491.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD.p
|1044
|NZDCAD
|1024
|AUDNZD
|416
|AUDNZD.p
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD.p
|855
|NZDCAD
|2.2K
|AUDNZD
|310
|AUDNZD.p
|51
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD.p
|34K
|NZDCAD
|23K
|AUDNZD
|-1.8K
|AUDNZD.p
|3.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +150.99 USD
Worst Trade: -153 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +14.10 USD
Massima perdita consecutiva: -18.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
考虑风险因素，结合对冲等技术手段，打造稳妥，长久盈利的交易策略！
1，跟单资金务必与我实时资金1:1
2，极端情况下有一定扛单，但会有一定的对冲去降低风险，大家耐心等待！
3，此策略旨在长期盈利，想暴利的勿跟！
4，ECN帐户优选（点差对结果影响较大）及500倍以上杠杆（保证金充足）！
5，因为此策略为复利策略，提取盈利后资金不能少于我们的资金；
Non ci sono recensioni
