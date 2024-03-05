- Croissance
Trades:
2 549
Bénéfice trades:
1 842 (72.26%)
Perte trades:
707 (27.74%)
Meilleure transaction:
150.99 USD
Pire transaction:
-153.21 USD
Bénéfice brut:
7 960.44 USD (269 576 pips)
Perte brute:
-4 519.13 USD (211 450 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (14.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
240.74 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
90.55%
Charge de dépôt maximale:
8.42%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
15.76
Longs trades:
1 261 (49.47%)
Courts trades:
1 288 (50.53%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
1.35 USD
Bénéfice moyen:
4.32 USD
Perte moyenne:
-6.39 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-18.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-195.60 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.84%
Prévision annuelle:
22.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.89 USD
Maximal:
218.29 USD (6.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.47% (77.38 USD)
Par fonds propres:
26.09% (1 491.38 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCAD.p
|1044
|NZDCAD
|1024
|AUDNZD
|416
|AUDNZD.p
|65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCAD.p
|855
|NZDCAD
|2.2K
|AUDNZD
|310
|AUDNZD.p
|51
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCAD.p
|34K
|NZDCAD
|23K
|AUDNZD
|-1.8K
|AUDNZD.p
|3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Meilleure transaction: +150.99 USD
Pire transaction: -153 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +14.10 USD
Perte consécutive maximale: -18.67 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
考虑风险因素，结合对冲等技术手段，打造稳妥，长久盈利的交易策略！
1，跟单资金务必与我实时资金1:1
2，极端情况下有一定扛单，但会有一定的对冲去降低风险，大家耐心等待！
3，此策略旨在长期盈利，想暴利的勿跟！
4，ECN帐户优选（点差对结果影响较大）及500倍以上杠杆（保证金充足）！
5，因为此策略为复利策略，提取盈利后资金不能少于我们的资金；
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
242%
1
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
146
100%
2 549
72%
91%
1.76
1.35
USD
USD
26%
1:500