Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart Ripple 3653

Rudy Tjahjadi Widjaja St
0 inceleme
Güvenilirlik
187 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 268%
FBS-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 600
Kârla kapanan işlemler:
8 582 (99.79%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (0.21%)
En iyi işlem:
1 565.89 USD
En kötü işlem:
-122.95 USD
Brüt kâr:
30 327.14 USD (8 104 163 pips)
Brüt zarar:
-412.84 USD (85 254 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3898 (7 462.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 151.33 USD (1338)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
34.11%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
148.55
Alış işlemleri:
8 600 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
73.46
Beklenen getiri:
3.48 USD
Ortalama kâr:
3.53 USD
Ortalama zarar:
-22.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-197.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-197.78 USD (4)
Aylık büyüme:
1.82%
Yıllık tahmin:
22.25%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
201.37 USD (0.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.53% (122.95 USD)
Varlığa göre:
48.00% (11 145.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XRPUSD 8572
archived 27
XAGUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XRPUSD 18K
archived 11K
XAGUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XRPUSD 8M
archived 0
XAGUSD 50
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 565.89 USD
En kötü işlem: -123 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1338
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7 462.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -197.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live04
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 2
FBS-Real-10
1.28 × 36
FBS-Real-2
1.33 × 12
FBS-Real-5
1.33 × 12
FBS-Real-7
1.50 × 12
FBS-Real-4
1.63 × 56
FBS-Real-12
1.83 × 12
Quantitative trading with money management

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for Ripple: 

Spread: Floating

Contract Size: 5000

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


İnceleme yok
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.24 17:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.24 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.23 05:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 06:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 01:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 13:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 04:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.11 23:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 15:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 14:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 13:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 12:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 21:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 19:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 05:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
