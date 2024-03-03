SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Smart Ripple 3653
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart Ripple 3653

Rudy Tjahjadi Widjaja St
0 recensioni
Affidabilità
187 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 268%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 597
Profit Trade:
8 579 (99.79%)
Loss Trade:
18 (0.21%)
Best Trade:
1 565.89 USD
Worst Trade:
-122.95 USD
Profitto lordo:
30 319.58 USD (8 101 139 pips)
Perdita lorda:
-412.84 USD (85 254 pips)
Vincite massime consecutive:
3895 (7 455.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 151.33 USD (1338)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
34.11%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
148.52
Long Trade:
8 597 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
73.44
Profitto previsto:
3.48 USD
Profitto medio:
3.53 USD
Perdita media:
-22.94 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-197.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-197.78 USD (4)
Crescita mensile:
1.83%
Previsione annuale:
22.36%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
201.37 USD (0.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.53% (122.95 USD)
Per equità:
48.00% (11 145.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XRPUSD 8569
archived 27
XAGUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XRPUSD 18K
archived 11K
XAGUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XRPUSD 8M
archived 0
XAGUSD 50
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 565.89 USD
Worst Trade: -123 USD
Vincite massime consecutive: 1338
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7 455.37 USD
Massima perdita consecutiva: -197.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live04
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 2
FBS-Real-10
1.28 × 36
FBS-Real-2
1.33 × 12
FBS-Real-5
1.33 × 12
FBS-Real-7
1.50 × 12
FBS-Real-4
1.63 × 56
FBS-Real-12
1.83 × 12
Quantitative trading with money management

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for Ripple: 

Spread: Floating

Contract Size: 5000

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Smart Ripple 3653
30USD al mese
268%
0
0
USD
29K
USD
187
99%
8 597
99%
100%
73.44
3.48
USD
48%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.