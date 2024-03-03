- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8 597
Profit Trade:
8 579 (99.79%)
Loss Trade:
18 (0.21%)
Best Trade:
1 565.89 USD
Worst Trade:
-122.95 USD
Profitto lordo:
30 319.58 USD (8 101 139 pips)
Perdita lorda:
-412.84 USD (85 254 pips)
Vincite massime consecutive:
3895 (7 455.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 151.33 USD (1338)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
34.11%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
148.52
Long Trade:
8 597 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
73.44
Profitto previsto:
3.48 USD
Profitto medio:
3.53 USD
Perdita media:
-22.94 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-197.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-197.78 USD (4)
Crescita mensile:
1.83%
Previsione annuale:
22.36%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
201.37 USD (0.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.53% (122.95 USD)
Per equità:
48.00% (11 145.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XRPUSD
|8569
|archived
|27
|XAGUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XRPUSD
|18K
|archived
|11K
|XAGUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XRPUSD
|8M
|archived
|0
|XAGUSD
|50
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 565.89 USD
Worst Trade: -123 USD
Vincite massime consecutive: 1338
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7 455.37 USD
Massima perdita consecutiva: -197.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 2
|
FBS-Real-10
|1.28 × 36
|
FBS-Real-2
|1.33 × 12
|
FBS-Real-5
|1.33 × 12
|
FBS-Real-7
|1.50 × 12
|
FBS-Real-4
|1.63 × 56
|
FBS-Real-12
|1.83 × 12
Quantitative trading with money management
https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712
Contract Specification for Ripple:
Spread: Floating
Contract Size: 5000
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
268%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
187
99%
8 597
99%
100%
73.44
3.48
USD
USD
48%
1:500