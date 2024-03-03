SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Smart Ripple 3653
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart Ripple 3653

Rudy Tjahjadi Widjaja St
0 avis
Fiabilité
187 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 268%
FBS-Real-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 591
Bénéfice trades:
8 573 (99.79%)
Perte trades:
18 (0.21%)
Meilleure transaction:
1 565.89 USD
Pire transaction:
-122.95 USD
Bénéfice brut:
30 304.32 USD (8 095 039 pips)
Perte brute:
-412.84 USD (85 254 pips)
Gains consécutifs maximales:
3889 (7 440.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12 151.33 USD (1338)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
34.11%
Dernier trade:
40 il y a des minutes
Trades par semaine:
67
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
148.44
Longs trades:
8 591 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
73.40
Rendement attendu:
3.48 USD
Bénéfice moyen:
3.53 USD
Perte moyenne:
-22.94 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-197.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-197.78 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.89%
Prévision annuelle:
22.93%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
201.37 USD (0.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.53% (122.95 USD)
Par fonds propres:
48.00% (11 145.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XRPUSD 8563
archived 27
XAGUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XRPUSD 18K
archived 11K
XAGUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XRPUSD 8M
archived 0
XAGUSD 50
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 565.89 USD
Pire transaction: -123 USD
Gains consécutifs maximales: 1338
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +7 440.11 USD
Perte consécutive maximale: -197.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live04
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 2
FBS-Real-10
1.28 × 36
FBS-Real-2
1.33 × 12
FBS-Real-5
1.33 × 12
FBS-Real-7
1.50 × 12
FBS-Real-4
1.63 × 56
FBS-Real-12
1.83 × 12
Quantitative trading with money management

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for Ripple: 

Spread: Floating

Contract Size: 5000

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Aucun avis
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.24 17:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.24 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.23 05:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 06:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 01:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 13:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 04:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.11 23:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 15:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 14:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 13:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 12:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 21:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 19:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 05:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
