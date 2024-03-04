SinyallerBölümler
Kam Ho Tong

CR 1403R

Kam Ho Tong
0 inceleme
Güvenilirlik
81 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 132%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 895
Kârla kapanan işlemler:
1 207 (63.69%)
Zararla kapanan işlemler:
688 (36.31%)
En iyi işlem:
184.72 USD
En kötü işlem:
-164.72 USD
Brüt kâr:
7 498.37 USD (323 231 pips)
Brüt zarar:
-5 791.43 USD (291 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (75.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
284.60 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
84.79%
Maks. mevduat yükü:
14.69%
En son işlem:
17 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.89
Alış işlemleri:
831 (43.85%)
Satış işlemleri:
1 064 (56.15%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
6.21 USD
Ortalama zarar:
-8.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-63.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-901.92 USD (12)
Aylık büyüme:
-22.72%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.94 USD
Maksimum:
901.92 USD (21.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.83% (537.98 USD)
Varlığa göre:
34.63% (490.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 440
AUDUSD 439
GBPUSD 279
AUDCAD 151
NZDCAD 149
USDCHF 138
EURGBP 107
AUDNZD 105
USDCAD 83
CADCHF 2
CADJPY 1
EURCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 499
AUDUSD 317
GBPUSD 415
AUDCAD -157
NZDCAD 272
USDCHF 17
EURGBP 26
AUDNZD 183
USDCAD 89
CADCHF 28
CADJPY 6
EURCAD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 22K
AUDUSD -19K
GBPUSD 6.7K
AUDCAD 2.5K
NZDCAD 5.2K
USDCHF 3.7K
EURGBP -5.1K
AUDNZD 4.5K
USDCAD 10K
CADCHF 594
CADJPY 246
EURCAD 385
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +184.72 USD
En kötü işlem: -165 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +75.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live
0.00 × 3
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.05 × 80
ICMarketsSC-Live10
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 236
XMTrading-Real 252
0.16 × 31
ICMarketsSC-Live27
0.17 × 161
VantageFXInternational-Live 6
0.20 × 5
MEXAtlantic-Real
0.24 × 302
VantageFXInternational-Live 8
0.27 × 121
ICMarketsSC-Live09
0.27 × 44
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live18
0.31 × 182
ForexTimeFXTM-ECN2
0.33 × 52
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 192
Tickmill-Live05
0.47 × 106
EagleFX-Live
0.52 × 96
ICMarketsSC-Live33
0.67 × 36
VantageFXInternational-Live 2
0.90 × 307
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 2031
Coinexx-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
1.08 × 848
TurnkeyGlobal-Live
1.10 × 68
50 daha fazla...
demo
İnceleme yok
2025.09.17 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.03 02:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 04:25
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.9% of days out of 306 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 02:12
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.12 10:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 11:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.14 19:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.10 11:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 08:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.09 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.03.12 13:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.03.04 04:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.03.04 04:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2024.03.04 03:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.03.02 15:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.03.02 15:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.03.02 15:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
