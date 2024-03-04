Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 0.00 × 3 AxioryAsia-02Live 0.00 × 1 TitanFX-01 0.00 × 1 Coinexx-Demo 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live06 0.05 × 80 ICMarketsSC-Live10 0.08 × 12 ICMarketsSC-Live03 0.13 × 236 XMTrading-Real 252 0.16 × 31 ICMarketsSC-Live27 0.17 × 161 VantageFXInternational-Live 6 0.20 × 5 MEXAtlantic-Real 0.24 × 302 VantageFXInternational-Live 8 0.27 × 121 ICMarketsSC-Live09 0.27 × 44 ICMarketsSC-Live14 0.29 × 73 ICMarketsSC-Live18 0.31 × 182 ForexTimeFXTM-ECN2 0.33 × 52 ICMarketsSC-Live05 0.38 × 192 Tickmill-Live05 0.47 × 106 EagleFX-Live 0.52 × 96 ICMarketsSC-Live33 0.67 × 36 VantageFXInternational-Live 2 0.90 × 307 ICMarketsSC-Live31 0.96 × 2031 Coinexx-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 1.08 × 848 TurnkeyGlobal-Live 1.10 × 68 50 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya