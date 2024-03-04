- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 895
Kârla kapanan işlemler:
1 207 (63.69%)
Zararla kapanan işlemler:
688 (36.31%)
En iyi işlem:
184.72 USD
En kötü işlem:
-164.72 USD
Brüt kâr:
7 498.37 USD (323 231 pips)
Brüt zarar:
-5 791.43 USD (291 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (75.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
284.60 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
84.79%
Maks. mevduat yükü:
14.69%
En son işlem:
17 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.89
Alış işlemleri:
831 (43.85%)
Satış işlemleri:
1 064 (56.15%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
6.21 USD
Ortalama zarar:
-8.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-63.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-901.92 USD (12)
Aylık büyüme:
-22.72%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.94 USD
Maksimum:
901.92 USD (21.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.83% (537.98 USD)
Varlığa göre:
34.63% (490.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|440
|AUDUSD
|439
|GBPUSD
|279
|AUDCAD
|151
|NZDCAD
|149
|USDCHF
|138
|EURGBP
|107
|AUDNZD
|105
|USDCAD
|83
|CADCHF
|2
|CADJPY
|1
|EURCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|499
|AUDUSD
|317
|GBPUSD
|415
|AUDCAD
|-157
|NZDCAD
|272
|USDCHF
|17
|EURGBP
|26
|AUDNZD
|183
|USDCAD
|89
|CADCHF
|28
|CADJPY
|6
|EURCAD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|22K
|AUDUSD
|-19K
|GBPUSD
|6.7K
|AUDCAD
|2.5K
|NZDCAD
|5.2K
|USDCHF
|3.7K
|EURGBP
|-5.1K
|AUDNZD
|4.5K
|USDCAD
|10K
|CADCHF
|594
|CADJPY
|246
|EURCAD
|385
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +184.72 USD
En kötü işlem: -165 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +75.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 3
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.05 × 80
|
ICMarketsSC-Live10
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 236
|
XMTrading-Real 252
|0.16 × 31
|
ICMarketsSC-Live27
|0.17 × 161
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.20 × 5
|
MEXAtlantic-Real
|0.24 × 302
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.27 × 121
|
ICMarketsSC-Live09
|0.27 × 44
|
ICMarketsSC-Live14
|0.29 × 73
|
ICMarketsSC-Live18
|0.31 × 182
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.33 × 52
|
ICMarketsSC-Live05
|0.38 × 192
|
Tickmill-Live05
|0.47 × 106
|
EagleFX-Live
|0.52 × 96
|
ICMarketsSC-Live33
|0.67 × 36
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.90 × 307
|
ICMarketsSC-Live31
|0.96 × 2031
|
Coinexx-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|1.08 × 848
|
TurnkeyGlobal-Live
|1.10 × 68
demo
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 60 USD
132%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
81
100%
1 895
63%
85%
1.29
0.90
USD
USD
41%
1:500