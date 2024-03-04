SignauxSections
Kam Ho Tong

CR 1403R

Kam Ho Tong
0 avis
Fiabilité
81 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2024 132%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 895
Bénéfice trades:
1 207 (63.69%)
Perte trades:
688 (36.31%)
Meilleure transaction:
184.72 USD
Pire transaction:
-164.72 USD
Bénéfice brut:
7 498.37 USD (323 231 pips)
Perte brute:
-5 791.43 USD (291 646 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (75.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
284.60 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
84.79%
Charge de dépôt maximale:
14.69%
Dernier trade:
15 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.89
Longs trades:
831 (43.85%)
Courts trades:
1 064 (56.15%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.90 USD
Bénéfice moyen:
6.21 USD
Perte moyenne:
-8.42 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-63.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-901.92 USD (12)
Croissance mensuelle:
-22.51%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.94 USD
Maximal:
901.92 USD (21.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.83% (537.98 USD)
Par fonds propres:
34.63% (490.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 440
AUDUSD 439
GBPUSD 279
AUDCAD 151
NZDCAD 149
USDCHF 138
EURGBP 107
AUDNZD 105
USDCAD 83
CADCHF 2
CADJPY 1
EURCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 499
AUDUSD 317
GBPUSD 415
AUDCAD -157
NZDCAD 272
USDCHF 17
EURGBP 26
AUDNZD 183
USDCAD 89
CADCHF 28
CADJPY 6
EURCAD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 22K
AUDUSD -19K
GBPUSD 6.7K
AUDCAD 2.5K
NZDCAD 5.2K
USDCHF 3.7K
EURGBP -5.1K
AUDNZD 4.5K
USDCAD 10K
CADCHF 594
CADJPY 246
EURCAD 385
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +184.72 USD
Pire transaction: -165 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +75.76 USD
Perte consécutive maximale: -63.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live
0.00 × 3
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.05 × 80
ICMarketsSC-Live10
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 236
XMTrading-Real 252
0.16 × 31
ICMarketsSC-Live27
0.17 × 161
VantageFXInternational-Live 6
0.20 × 5
MEXAtlantic-Real
0.24 × 302
VantageFXInternational-Live 8
0.27 × 121
ICMarketsSC-Live09
0.27 × 44
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live18
0.31 × 182
ForexTimeFXTM-ECN2
0.33 × 52
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 192
Tickmill-Live05
0.47 × 106
EagleFX-Live
0.52 × 96
ICMarketsSC-Live33
0.67 × 36
VantageFXInternational-Live 2
0.90 × 307
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 2031
Coinexx-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
1.08 × 848
TurnkeyGlobal-Live
1.10 × 68
50 plus...
demo
Aucun avis
2025.09.17 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.03 02:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 04:25
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.9% of days out of 306 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 02:12
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.12 10:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 11:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.14 19:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.10 11:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 08:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.09 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.03.12 13:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.03.04 04:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.03.04 04:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2024.03.04 03:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.03.02 15:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.03.02 15:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.03.02 15:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.