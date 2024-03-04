SegnaliSezioni
Kam Ho Tong

CR 1403R

Kam Ho Tong
0 recensioni
Affidabilità
81 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2024 132%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 895
Profit Trade:
1 207 (63.69%)
Loss Trade:
688 (36.31%)
Best Trade:
184.72 USD
Worst Trade:
-164.72 USD
Profitto lordo:
7 498.37 USD (323 231 pips)
Perdita lorda:
-5 791.43 USD (291 646 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (75.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
284.60 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
84.79%
Massimo carico di deposito:
14.69%
Ultimo trade:
16 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.89
Long Trade:
831 (43.85%)
Short Trade:
1 064 (56.15%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.90 USD
Profitto medio:
6.21 USD
Perdita media:
-8.42 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-63.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-901.92 USD (12)
Crescita mensile:
-22.53%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.94 USD
Massimale:
901.92 USD (21.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.83% (537.98 USD)
Per equità:
34.63% (490.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 440
AUDUSD 439
GBPUSD 279
AUDCAD 151
NZDCAD 149
USDCHF 138
EURGBP 107
AUDNZD 105
USDCAD 83
CADCHF 2
CADJPY 1
EURCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 499
AUDUSD 317
GBPUSD 415
AUDCAD -157
NZDCAD 272
USDCHF 17
EURGBP 26
AUDNZD 183
USDCAD 89
CADCHF 28
CADJPY 6
EURCAD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 22K
AUDUSD -19K
GBPUSD 6.7K
AUDCAD 2.5K
NZDCAD 5.2K
USDCHF 3.7K
EURGBP -5.1K
AUDNZD 4.5K
USDCAD 10K
CADCHF 594
CADJPY 246
EURCAD 385
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +184.72 USD
Worst Trade: -165 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +75.76 USD
Massima perdita consecutiva: -63.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live
0.00 × 3
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.05 × 80
ICMarketsSC-Live10
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 236
XMTrading-Real 252
0.16 × 31
ICMarketsSC-Live27
0.17 × 161
VantageFXInternational-Live 6
0.20 × 5
MEXAtlantic-Real
0.24 × 302
VantageFXInternational-Live 8
0.27 × 121
ICMarketsSC-Live09
0.27 × 44
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live18
0.31 × 182
ForexTimeFXTM-ECN2
0.33 × 52
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 192
Tickmill-Live05
0.47 × 106
EagleFX-Live
0.52 × 96
ICMarketsSC-Live33
0.67 × 36
VantageFXInternational-Live 2
0.90 × 307
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 2031
Coinexx-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
1.08 × 848
TurnkeyGlobal-Live
1.10 × 68
50 più
Non ci sono recensioni
2025.09.17 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.03 02:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 04:25
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.9% of days out of 306 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 02:12
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.12 10:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 11:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.14 19:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.10 11:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 08:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.09 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.03.12 13:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.03.04 04:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.03.04 04:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2024.03.04 03:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.03.02 15:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.03.02 15:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.03.02 15:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CR 1403R
60USD al mese
132%
0
0
USD
2.3K
USD
81
100%
1 895
63%
85%
1.29
0.90
USD
41%
1:500
Copia

