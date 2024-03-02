- Büyüme
İşlemler:
2 043
Kârla kapanan işlemler:
1 450 (70.97%)
Zararla kapanan işlemler:
593 (29.03%)
En iyi işlem:
171.78 USD
En kötü işlem:
-271.46 USD
Brüt kâr:
13 967.44 USD (197 992 pips)
Brüt zarar:
-13 115.62 USD (121 893 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (85.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
304.04 USD (13)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
97.90%
Maks. mevduat yükü:
13.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
996 (48.75%)
Satış işlemleri:
1 047 (51.25%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
9.63 USD
Ortalama zarar:
-22.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-312.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-343.08 USD (3)
Aylık büyüme:
1.44%
Yıllık tahmin:
20.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 028.57 USD
Maksimum:
2 389.89 USD (44.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.58% (2 389.89 USD)
Varlığa göre:
42.77% (2 011.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|526
|NZDCAD
|445
|AUDNZD
|405
|GBPAUD
|125
|EURAUD
|117
|CHFJPY
|105
|GBPUSD
|68
|EURUSD
|67
|USDCHF
|60
|USDCAD
|50
|USDJPY
|43
|EURCAD
|32
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|980
|NZDCAD
|967
|AUDNZD
|-1.2K
|GBPAUD
|215
|EURAUD
|148
|CHFJPY
|73
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|185
|USDCHF
|-346
|USDCAD
|75
|USDJPY
|-367
|EURCAD
|72
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|31K
|NZDCAD
|31K
|AUDNZD
|6.6K
|GBPAUD
|3K
|EURAUD
|1.7K
|CHFJPY
|1.6K
|GBPUSD
|546
|EURUSD
|903
|USDCHF
|-251
|USDCAD
|629
|USDJPY
|-286
|EURCAD
|550
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +171.78 USD
En kötü işlem: -271 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +85.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -312.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 31
ICMarkets-Live05
|0.00 × 6
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 19
ICMarkets-Live15
|0.00 × 12
Tradeview-Live
|0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
TradersWay-Live 2
|0.00 × 15
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 1
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
FTMO-Server2
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
|0.02 × 100
DecodeGlobalLtd-Main Server
|0.06 × 34
Alpari-Pro.ECN
|0.06 × 17
ICMarkets-Live12
|0.09 × 32
RoboForex-ECN-2
|0.13 × 132
ICMarketsSC-Live33
|0.14 × 85
Tickmill-Live02
|0.14 × 397
Ava-Real 3
|0.16 × 155
Exness-Real14
|0.18 × 467
