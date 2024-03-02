SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pepperstone3
Liji Chen

Pepperstone3

Liji Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
141 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 18%
Pepperstone-Edge08
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 043
Kârla kapanan işlemler:
1 450 (70.97%)
Zararla kapanan işlemler:
593 (29.03%)
En iyi işlem:
171.78 USD
En kötü işlem:
-271.46 USD
Brüt kâr:
13 967.44 USD (197 992 pips)
Brüt zarar:
-13 115.62 USD (121 893 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (85.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
304.04 USD (13)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
97.90%
Maks. mevduat yükü:
13.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
996 (48.75%)
Satış işlemleri:
1 047 (51.25%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
9.63 USD
Ortalama zarar:
-22.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-312.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-343.08 USD (3)
Aylık büyüme:
1.44%
Yıllık tahmin:
20.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 028.57 USD
Maksimum:
2 389.89 USD (44.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.58% (2 389.89 USD)
Varlığa göre:
42.77% (2 011.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 526
NZDCAD 445
AUDNZD 405
GBPAUD 125
EURAUD 117
CHFJPY 105
GBPUSD 68
EURUSD 67
USDCHF 60
USDCAD 50
USDJPY 43
EURCAD 32
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 980
NZDCAD 967
AUDNZD -1.2K
GBPAUD 215
EURAUD 148
CHFJPY 73
GBPUSD 30
EURUSD 185
USDCHF -346
USDCAD 75
USDJPY -367
EURCAD 72
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 31K
NZDCAD 31K
AUDNZD 6.6K
GBPAUD 3K
EURAUD 1.7K
CHFJPY 1.6K
GBPUSD 546
EURUSD 903
USDCHF -251
USDCAD 629
USDJPY -286
EURCAD 550
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +171.78 USD
En kötü işlem: -271 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +85.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -312.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 31
ICMarkets-Live05
0.00 × 6
VantageInternational-Live 16
0.00 × 19
ICMarkets-Live15
0.00 × 12
Tradeview-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 15
ICMarketsEU-Live28
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.02 × 100
DecodeGlobalLtd-Main Server
0.06 × 34
Alpari-Pro.ECN
0.06 × 17
ICMarkets-Live12
0.09 × 32
RoboForex-ECN-2
0.13 × 132
ICMarketsSC-Live33
0.14 × 85
Tickmill-Live02
0.14 × 397
Ava-Real 3
0.16 × 155
Exness-Real14
0.18 × 467
67 daha fazla...
İnceleme yok
2025.05.09 08:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 844 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 22:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.27 11:38
No swaps are charged
2024.06.27 11:38
No swaps are charged
2024.06.25 09:29
No swaps are charged on the signal account
2024.05.22 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.21 23:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.16 10:23
No swaps are charged
2024.05.16 10:23
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pepperstone3
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
5.1K
USD
141
100%
2 043
70%
98%
1.06
0.42
USD
45%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.