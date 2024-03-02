SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Pepperstone3
Liji Chen

Pepperstone3

Liji Chen
0 avis
Fiabilité
141 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 18%
Pepperstone-Edge08
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 043
Bénéfice trades:
1 450 (70.97%)
Perte trades:
593 (29.03%)
Meilleure transaction:
171.78 USD
Pire transaction:
-271.46 USD
Bénéfice brut:
13 967.44 USD (197 992 pips)
Perte brute:
-13 115.62 USD (121 893 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (85.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
304.04 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
97.90%
Charge de dépôt maximale:
13.24%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.36
Longs trades:
996 (48.75%)
Courts trades:
1 047 (51.25%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.42 USD
Bénéfice moyen:
9.63 USD
Perte moyenne:
-22.12 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-312.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-343.08 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.58%
Prévision annuelle:
20.78%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 028.57 USD
Maximal:
2 389.89 USD (44.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.58% (2 389.89 USD)
Par fonds propres:
42.77% (2 011.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 526
NZDCAD 445
AUDNZD 405
GBPAUD 125
EURAUD 117
CHFJPY 105
GBPUSD 68
EURUSD 67
USDCHF 60
USDCAD 50
USDJPY 43
EURCAD 32
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 980
NZDCAD 967
AUDNZD -1.2K
GBPAUD 215
EURAUD 148
CHFJPY 73
GBPUSD 30
EURUSD 185
USDCHF -346
USDCAD 75
USDJPY -367
EURCAD 72
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 31K
NZDCAD 31K
AUDNZD 6.6K
GBPAUD 3K
EURAUD 1.7K
CHFJPY 1.6K
GBPUSD 546
EURUSD 903
USDCHF -251
USDCAD 629
USDJPY -286
EURCAD 550
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +171.78 USD
Pire transaction: -271 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +85.49 USD
Perte consécutive maximale: -312.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 31
ICMarkets-Live05
0.00 × 6
VantageInternational-Live 16
0.00 × 19
ICMarkets-Live15
0.00 × 12
Tradeview-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 15
ICMarketsEU-Live28
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.02 × 100
DecodeGlobalLtd-Main Server
0.06 × 34
Alpari-Pro.ECN
0.06 × 17
ICMarkets-Live12
0.09 × 32
RoboForex-ECN-2
0.13 × 132
ICMarketsSC-Live33
0.14 × 85
Tickmill-Live02
0.14 × 397
Ava-Real 3
0.16 × 155
Exness-Real14
0.18 × 467
67 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.05.09 08:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 844 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 22:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.27 11:38
No swaps are charged
2024.06.27 11:38
No swaps are charged
2024.06.25 09:29
No swaps are charged on the signal account
2024.05.22 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.21 23:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.16 10:23
No swaps are charged
2024.05.16 10:23
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Pepperstone3
30 USD par mois
18%
0
0
USD
5.1K
USD
141
100%
2 043
70%
98%
1.06
0.42
USD
45%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.