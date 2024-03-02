SegnaliSezioni
Liji Chen

Pepperstone3

Liji Chen
0 recensioni
Affidabilità
141 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 18%
Pepperstone-Edge08
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 043
Profit Trade:
1 450 (70.97%)
Loss Trade:
593 (29.03%)
Best Trade:
171.78 USD
Worst Trade:
-271.46 USD
Profitto lordo:
13 967.44 USD (197 992 pips)
Perdita lorda:
-13 115.62 USD (121 893 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (85.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
304.04 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
97.90%
Massimo carico di deposito:
13.24%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
996 (48.75%)
Short Trade:
1 047 (51.25%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
9.63 USD
Perdita media:
-22.12 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-312.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-343.08 USD (3)
Crescita mensile:
1.58%
Previsione annuale:
20.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 028.57 USD
Massimale:
2 389.89 USD (44.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.58% (2 389.89 USD)
Per equità:
42.77% (2 011.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 526
NZDCAD 445
AUDNZD 405
GBPAUD 125
EURAUD 117
CHFJPY 105
GBPUSD 68
EURUSD 67
USDCHF 60
USDCAD 50
USDJPY 43
EURCAD 32
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 980
NZDCAD 967
AUDNZD -1.2K
GBPAUD 215
EURAUD 148
CHFJPY 73
GBPUSD 30
EURUSD 185
USDCHF -346
USDCAD 75
USDJPY -367
EURCAD 72
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 31K
NZDCAD 31K
AUDNZD 6.6K
GBPAUD 3K
EURAUD 1.7K
CHFJPY 1.6K
GBPUSD 546
EURUSD 903
USDCHF -251
USDCAD 629
USDJPY -286
EURCAD 550
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +171.78 USD
Worst Trade: -271 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +85.49 USD
Massima perdita consecutiva: -312.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 31
ICMarkets-Live05
0.00 × 6
VantageInternational-Live 16
0.00 × 19
ICMarkets-Live15
0.00 × 12
Tradeview-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 15
ICMarketsEU-Live28
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.02 × 100
DecodeGlobalLtd-Main Server
0.06 × 34
Alpari-Pro.ECN
0.06 × 17
ICMarkets-Live12
0.09 × 32
RoboForex-ECN-2
0.13 × 132
ICMarketsSC-Live33
0.14 × 85
Tickmill-Live02
0.14 × 397
Ava-Real 3
0.16 × 155
Exness-Real14
0.18 × 467
67 più
Non ci sono recensioni
2025.05.09 08:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 844 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 22:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.27 11:38
No swaps are charged
2024.06.27 11:38
No swaps are charged
2024.06.25 09:29
No swaps are charged on the signal account
2024.05.22 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.21 23:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.16 10:23
No swaps are charged
2024.05.16 10:23
No swaps are charged
