- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 043
Profit Trade:
1 450 (70.97%)
Loss Trade:
593 (29.03%)
Best Trade:
171.78 USD
Worst Trade:
-271.46 USD
Profitto lordo:
13 967.44 USD (197 992 pips)
Perdita lorda:
-13 115.62 USD (121 893 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (85.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
304.04 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
97.90%
Massimo carico di deposito:
13.24%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
996 (48.75%)
Short Trade:
1 047 (51.25%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
9.63 USD
Perdita media:
-22.12 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-312.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-343.08 USD (3)
Crescita mensile:
1.58%
Previsione annuale:
20.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 028.57 USD
Massimale:
2 389.89 USD (44.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.58% (2 389.89 USD)
Per equità:
42.77% (2 011.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|526
|NZDCAD
|445
|AUDNZD
|405
|GBPAUD
|125
|EURAUD
|117
|CHFJPY
|105
|GBPUSD
|68
|EURUSD
|67
|USDCHF
|60
|USDCAD
|50
|USDJPY
|43
|EURCAD
|32
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|980
|NZDCAD
|967
|AUDNZD
|-1.2K
|GBPAUD
|215
|EURAUD
|148
|CHFJPY
|73
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|185
|USDCHF
|-346
|USDCAD
|75
|USDJPY
|-367
|EURCAD
|72
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|31K
|NZDCAD
|31K
|AUDNZD
|6.6K
|GBPAUD
|3K
|EURAUD
|1.7K
|CHFJPY
|1.6K
|GBPUSD
|546
|EURUSD
|903
|USDCHF
|-251
|USDCAD
|629
|USDJPY
|-286
|EURCAD
|550
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +171.78 USD
Worst Trade: -271 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +85.49 USD
Massima perdita consecutiva: -312.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 31
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 19
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 12
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 15
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.02 × 100
|
DecodeGlobalLtd-Main Server
|0.06 × 34
|
Alpari-Pro.ECN
|0.06 × 17
|
ICMarkets-Live12
|0.09 × 32
|
RoboForex-ECN-2
|0.13 × 132
|
ICMarketsSC-Live33
|0.14 × 85
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 397
|
Ava-Real 3
|0.16 × 155
|
Exness-Real14
|0.18 × 467
67 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
141
100%
2 043
70%
98%
1.06
0.42
USD
USD
45%
1:200