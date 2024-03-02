SinyallerBölümler
Liji Chen

Go Markets3

Liji Chen
0 inceleme
265 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2020 -51%
GOMarketsIntl-Real 9
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 255
Kârla kapanan işlemler:
1 900 (58.37%)
Zararla kapanan işlemler:
1 355 (41.63%)
En iyi işlem:
364.09 USD
En kötü işlem:
-438.41 USD
Brüt kâr:
33 661.68 USD (247 744 pips)
Brüt zarar:
-33 420.62 USD (195 675 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (593.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 053.33 USD (9)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
51.67%
Maks. mevduat yükü:
151.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
1 652 (50.75%)
Satış işlemleri:
1 603 (49.25%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
17.72 USD
Ortalama zarar:
-24.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-340.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 292.79 USD (20)
Aylık büyüme:
-0.76%
Yıllık tahmin:
-9.21%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 056.84 USD
Maksimum:
4 292.79 USD (45.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.98% (4 292.79 USD)
Varlığa göre:
91.93% (2 716.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY+ 746
EURCHF+ 398
GBPUSD+ 396
EURUSD+ 286
AUDNZD+ 239
AUDCAD+ 213
USDCHF+ 209
NZDCAD+ 106
EURNZD+ 105
EURCAD+ 92
GBPCAD+ 82
USDCAD+ 81
CHFJPY+ 60
EURAUD+ 58
GBPCHF+ 51
GBPAUD+ 39
AUDJPY+ 17
CADCHF+ 15
GBPJPY+ 12
NZDUSD+ 10
EURJPY+ 10
AUDCHF+ 9
EURGBP+ 8
NZDJPY+ 5
AUDUSD+ 3
XAUUSD+ 2
GBPNZD+ 2
CADJPY+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY+ 1.6K
EURCHF+ 291
GBPUSD+ -232
EURUSD+ 449
AUDNZD+ 670
AUDCAD+ -3.2K
USDCHF+ -272
NZDCAD+ 634
EURNZD+ -125
EURCAD+ 11
GBPCAD+ 331
USDCAD+ 267
CHFJPY+ -65
EURAUD+ 289
GBPCHF+ 221
GBPAUD+ 86
AUDJPY+ -49
CADCHF+ 111
GBPJPY+ -287
NZDUSD+ -269
EURJPY+ -148
AUDCHF+ 36
EURGBP+ -42
NZDJPY+ -63
AUDUSD+ -5
XAUUSD+ -1
GBPNZD+ 6
CADJPY+ 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY+ 29K
EURCHF+ 3.6K
GBPUSD+ -125
EURUSD+ 2.5K
AUDNZD+ 12K
AUDCAD+ -14K
USDCHF+ 277
NZDCAD+ 12K
EURNZD+ -1K
EURCAD+ 854
GBPCAD+ 3.8K
USDCAD+ 1K
CHFJPY+ 253
EURAUD+ 1.5K
GBPCHF+ 1.4K
GBPAUD+ -1.4K
AUDJPY+ 1.5K
CADCHF+ 720
GBPJPY+ -554
NZDUSD+ -5
EURJPY+ -216
AUDCHF+ 112
EURGBP+ -500
NZDJPY+ -99
AUDUSD+ -476
XAUUSD+ 71
GBPNZD+ 1K
CADJPY+ 522
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +364.09 USD
En kötü işlem: -438 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +593.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -340.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsIntl-Real 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.07.14 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 06:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 06:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.23 14:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.21 20:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.20 17:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Go Markets3
Ayda 30 USD
-51%
0
0
USD
1.1K
USD
265
98%
3 255
58%
52%
1.00
0.07
USD
92%
1:300
