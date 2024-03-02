SignauxSections
Liji Chen

Go Markets3

Liji Chen
0 avis
265 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 -51%
GOMarketsIntl-Real 9
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 254
Bénéfice trades:
1 899 (58.35%)
Perte trades:
1 355 (41.64%)
Meilleure transaction:
364.09 USD
Pire transaction:
-438.41 USD
Bénéfice brut:
33 657.38 USD (247 147 pips)
Perte brute:
-33 420.62 USD (195 675 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (593.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 053.33 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
51.67%
Charge de dépôt maximale:
151.90%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
0.06
Longs trades:
1 651 (50.74%)
Courts trades:
1 603 (49.26%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.07 USD
Bénéfice moyen:
17.72 USD
Perte moyenne:
-24.66 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-340.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 292.79 USD (20)
Croissance mensuelle:
-0.32%
Prévision annuelle:
-4.16%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 056.84 USD
Maximal:
4 292.79 USD (45.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.98% (4 292.79 USD)
Par fonds propres:
91.93% (2 716.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY+ 746
EURCHF+ 398
GBPUSD+ 396
EURUSD+ 286
AUDNZD+ 239
AUDCAD+ 213
USDCHF+ 209
NZDCAD+ 106
EURNZD+ 105
EURCAD+ 92
GBPCAD+ 81
USDCAD+ 81
CHFJPY+ 60
EURAUD+ 58
GBPCHF+ 51
GBPAUD+ 39
AUDJPY+ 17
CADCHF+ 15
GBPJPY+ 12
NZDUSD+ 10
EURJPY+ 10
AUDCHF+ 9
EURGBP+ 8
NZDJPY+ 5
AUDUSD+ 3
XAUUSD+ 2
GBPNZD+ 2
CADJPY+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY+ 1.6K
EURCHF+ 291
GBPUSD+ -232
EURUSD+ 449
AUDNZD+ 670
AUDCAD+ -3.2K
USDCHF+ -272
NZDCAD+ 634
EURNZD+ -125
EURCAD+ 11
GBPCAD+ 327
USDCAD+ 267
CHFJPY+ -65
EURAUD+ 289
GBPCHF+ 221
GBPAUD+ 86
AUDJPY+ -49
CADCHF+ 111
GBPJPY+ -287
NZDUSD+ -269
EURJPY+ -148
AUDCHF+ 36
EURGBP+ -42
NZDJPY+ -63
AUDUSD+ -5
XAUUSD+ -1
GBPNZD+ 6
CADJPY+ 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY+ 29K
EURCHF+ 3.6K
GBPUSD+ -125
EURUSD+ 2.5K
AUDNZD+ 12K
AUDCAD+ -14K
USDCHF+ 277
NZDCAD+ 12K
EURNZD+ -1K
EURCAD+ 854
GBPCAD+ 3.3K
USDCAD+ 1K
CHFJPY+ 253
EURAUD+ 1.5K
GBPCHF+ 1.4K
GBPAUD+ -1.4K
AUDJPY+ 1.5K
CADCHF+ 720
GBPJPY+ -554
NZDUSD+ -5
EURJPY+ -216
AUDCHF+ 112
EURGBP+ -500
NZDJPY+ -99
AUDUSD+ -476
XAUUSD+ 71
GBPNZD+ 1K
CADJPY+ 522
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +364.09 USD
Pire transaction: -438 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +593.74 USD
Perte consécutive maximale: -340.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GOMarketsIntl-Real 9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.14 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 06:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 06:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.23 14:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.21 20:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.20 17:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
