Liji Chen

Go Markets3

Liji Chen
0 recensioni
265 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 -51%
GOMarketsIntl-Real 9
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 255
Profit Trade:
1 900 (58.37%)
Loss Trade:
1 355 (41.63%)
Best Trade:
364.09 USD
Worst Trade:
-438.41 USD
Profitto lordo:
33 661.68 USD (247 744 pips)
Perdita lorda:
-33 420.62 USD (195 675 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (593.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 053.33 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
51.67%
Massimo carico di deposito:
151.90%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
1 652 (50.75%)
Short Trade:
1 603 (49.25%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
17.72 USD
Perdita media:
-24.66 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-340.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 292.79 USD (20)
Crescita mensile:
-0.31%
Previsione annuale:
-3.80%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 056.84 USD
Massimale:
4 292.79 USD (45.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.98% (4 292.79 USD)
Per equità:
91.93% (2 716.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY+ 746
EURCHF+ 398
GBPUSD+ 396
EURUSD+ 286
AUDNZD+ 239
AUDCAD+ 213
USDCHF+ 209
NZDCAD+ 106
EURNZD+ 105
EURCAD+ 92
GBPCAD+ 82
USDCAD+ 81
CHFJPY+ 60
EURAUD+ 58
GBPCHF+ 51
GBPAUD+ 39
AUDJPY+ 17
CADCHF+ 15
GBPJPY+ 12
NZDUSD+ 10
EURJPY+ 10
AUDCHF+ 9
EURGBP+ 8
NZDJPY+ 5
AUDUSD+ 3
XAUUSD+ 2
GBPNZD+ 2
CADJPY+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY+ 1.6K
EURCHF+ 291
GBPUSD+ -232
EURUSD+ 449
AUDNZD+ 670
AUDCAD+ -3.2K
USDCHF+ -272
NZDCAD+ 634
EURNZD+ -125
EURCAD+ 11
GBPCAD+ 331
USDCAD+ 267
CHFJPY+ -65
EURAUD+ 289
GBPCHF+ 221
GBPAUD+ 86
AUDJPY+ -49
CADCHF+ 111
GBPJPY+ -287
NZDUSD+ -269
EURJPY+ -148
AUDCHF+ 36
EURGBP+ -42
NZDJPY+ -63
AUDUSD+ -5
XAUUSD+ -1
GBPNZD+ 6
CADJPY+ 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY+ 29K
EURCHF+ 3.6K
GBPUSD+ -125
EURUSD+ 2.5K
AUDNZD+ 12K
AUDCAD+ -14K
USDCHF+ 277
NZDCAD+ 12K
EURNZD+ -1K
EURCAD+ 854
GBPCAD+ 3.8K
USDCAD+ 1K
CHFJPY+ 253
EURAUD+ 1.5K
GBPCHF+ 1.4K
GBPAUD+ -1.4K
AUDJPY+ 1.5K
CADCHF+ 720
GBPJPY+ -554
NZDUSD+ -5
EURJPY+ -216
AUDCHF+ 112
EURGBP+ -500
NZDJPY+ -99
AUDUSD+ -476
XAUUSD+ 71
GBPNZD+ 1K
CADJPY+ 522
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +364.09 USD
Worst Trade: -438 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +593.74 USD
Massima perdita consecutiva: -340.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsIntl-Real 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.14 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 06:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 06:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.23 14:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.21 20:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.20 17:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
