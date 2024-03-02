SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Go Markets2
Liji Chen

Go Markets2

Liji Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
297 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 44%
GOMarketsIntl-Real 9
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 919
Kârla kapanan işlemler:
1 735 (59.43%)
Zararla kapanan işlemler:
1 184 (40.56%)
En iyi işlem:
230.54 USD
En kötü işlem:
-410.81 USD
Brüt kâr:
38 512.72 USD (288 697 pips)
Brüt zarar:
-35 080.54 USD (232 432 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (1 052.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 052.12 USD (20)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
44.26%
Maks. mevduat yükü:
18.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
1 581 (54.16%)
Satış işlemleri:
1 338 (45.84%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
1.18 USD
Ortalama kâr:
22.20 USD
Ortalama zarar:
-29.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-819.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-884.48 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.17%
Yıllık tahmin:
-14.14%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.74 USD
Maksimum:
3 361.20 USD (28.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.97% (3 360.66 USD)
Varlığa göre:
26.41% (1 118.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY+ 349
EURCHF+ 304
GBPUSD+ 298
USDCHF+ 250
EURGBP+ 242
EURAUD+ 226
EURUSD+ 179
GBPCAD+ 134
AUDJPY+ 117
AUDUSD+ 116
NZDUSD+ 115
EURCAD+ 105
EURNZD+ 92
AUDNZD+ 67
EURJPY+ 65
GBPCHF+ 64
GBPJPY+ 54
USDCAD+ 45
CADJPY+ 43
GBPAUD+ 23
AUDCAD+ 7
XAUUSD+ 6
NZDCAD+ 5
AUDCHF+ 4
GBPNZD+ 4
NZDJPY+ 3
AUDSGD+ 1
CADCHF+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY+ 178
EURCHF+ -679
GBPUSD+ -99
USDCHF+ 1.2K
EURGBP+ 1.9K
EURAUD+ -121
EURUSD+ 687
GBPCAD+ -623
AUDJPY+ 105
AUDUSD+ -216
NZDUSD+ -409
EURCAD+ 922
EURNZD+ 357
AUDNZD+ -340
EURJPY+ -197
GBPCHF+ 256
GBPJPY+ -64
USDCAD+ 97
CADJPY+ 66
GBPAUD+ 297
AUDCAD+ 38
XAUUSD+ -11
NZDCAD+ 24
AUDCHF+ -20
GBPNZD+ 20
NZDJPY+ 28
AUDSGD+ -1
CADCHF+ 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY+ 2.9K
EURCHF+ 1.8K
GBPUSD+ 1.5K
USDCHF+ 8.2K
EURGBP+ 7.3K
EURAUD+ -303
EURUSD+ 6.3K
GBPCAD+ 5.3K
AUDJPY+ 3.4K
AUDUSD+ -707
NZDUSD+ -1.6K
EURCAD+ 11K
EURNZD+ 1.6K
AUDNZD+ 267
EURJPY+ -523
GBPCHF+ 1.9K
GBPJPY+ 182
USDCAD+ -278
CADJPY+ 1.8K
GBPAUD+ 493
AUDCAD+ 2.7K
XAUUSD+ -268
NZDCAD+ 1.5K
AUDCHF+ -757
GBPNZD+ 1.7K
NZDJPY+ 2.1K
AUDSGD+ -7
CADCHF+ 422
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +230.54 USD
En kötü işlem: -411 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 052.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -819.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsIntl-Real 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.04.02 20:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.11 00:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.10 12:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.02 12:06
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 0.6% of days out of 1501 days of the signal's entire lifetime.
