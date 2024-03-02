SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Go Markets2
Liji Chen

Go Markets2

Liji Chen
0 avis
Fiabilité
297 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 43%
GOMarketsIntl-Real 9
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 918
Bénéfice trades:
1 734 (59.42%)
Perte trades:
1 184 (40.58%)
Meilleure transaction:
230.54 USD
Pire transaction:
-410.81 USD
Bénéfice brut:
38 504.12 USD (288 100 pips)
Perte brute:
-35 080.54 USD (232 432 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (1 052.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 052.12 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
44.26%
Charge de dépôt maximale:
18.21%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.02
Longs trades:
1 580 (54.15%)
Courts trades:
1 338 (45.85%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
1.17 USD
Bénéfice moyen:
22.21 USD
Perte moyenne:
-29.63 USD
Pertes consécutives maximales:
33 (-819.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-884.48 USD (4)
Croissance mensuelle:
-0.34%
Prévision annuelle:
-4.40%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.74 USD
Maximal:
3 361.20 USD (28.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.97% (3 360.66 USD)
Par fonds propres:
26.41% (1 118.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY+ 349
EURCHF+ 304
GBPUSD+ 298
USDCHF+ 250
EURGBP+ 242
EURAUD+ 226
EURUSD+ 179
GBPCAD+ 133
AUDJPY+ 117
AUDUSD+ 116
NZDUSD+ 115
EURCAD+ 105
EURNZD+ 92
AUDNZD+ 67
EURJPY+ 65
GBPCHF+ 64
GBPJPY+ 54
USDCAD+ 45
CADJPY+ 43
GBPAUD+ 23
AUDCAD+ 7
XAUUSD+ 6
NZDCAD+ 5
AUDCHF+ 4
GBPNZD+ 4
NZDJPY+ 3
AUDSGD+ 1
CADCHF+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY+ 178
EURCHF+ -679
GBPUSD+ -99
USDCHF+ 1.2K
EURGBP+ 1.9K
EURAUD+ -121
EURUSD+ 687
GBPCAD+ -631
AUDJPY+ 105
AUDUSD+ -216
NZDUSD+ -409
EURCAD+ 922
EURNZD+ 357
AUDNZD+ -340
EURJPY+ -197
GBPCHF+ 256
GBPJPY+ -64
USDCAD+ 97
CADJPY+ 66
GBPAUD+ 297
AUDCAD+ 38
XAUUSD+ -11
NZDCAD+ 24
AUDCHF+ -20
GBPNZD+ 20
NZDJPY+ 28
AUDSGD+ -1
CADCHF+ 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY+ 2.9K
EURCHF+ 1.8K
GBPUSD+ 1.5K
USDCHF+ 8.2K
EURGBP+ 7.3K
EURAUD+ -303
EURUSD+ 6.3K
GBPCAD+ 4.7K
AUDJPY+ 3.4K
AUDUSD+ -707
NZDUSD+ -1.6K
EURCAD+ 11K
EURNZD+ 1.6K
AUDNZD+ 267
EURJPY+ -523
GBPCHF+ 1.9K
GBPJPY+ 182
USDCAD+ -278
CADJPY+ 1.8K
GBPAUD+ 493
AUDCAD+ 2.7K
XAUUSD+ -268
NZDCAD+ 1.5K
AUDCHF+ -757
GBPNZD+ 1.7K
NZDJPY+ 2.1K
AUDSGD+ -7
CADCHF+ 422
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +230.54 USD
Pire transaction: -411 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 052.12 USD
Perte consécutive maximale: -819.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GOMarketsIntl-Real 9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.04.02 20:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.11 00:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.10 12:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.02 12:06
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 0.6% of days out of 1501 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Go Markets2
30 USD par mois
43%
0
0
USD
2.2K
USD
297
96%
2 918
59%
44%
1.09
1.17
USD
62%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.