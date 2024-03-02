SegnaliSezioni
Liji Chen

Go Markets2

Liji Chen
0 recensioni
Affidabilità
297 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 44%
GOMarketsIntl-Real 9
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 919
Profit Trade:
1 735 (59.43%)
Loss Trade:
1 184 (40.56%)
Best Trade:
230.54 USD
Worst Trade:
-410.81 USD
Profitto lordo:
38 512.72 USD (288 697 pips)
Perdita lorda:
-35 080.54 USD (232 432 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (1 052.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 052.12 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
44.26%
Massimo carico di deposito:
18.21%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
1 581 (54.16%)
Short Trade:
1 338 (45.84%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
1.18 USD
Profitto medio:
22.20 USD
Perdita media:
-29.63 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-819.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-884.48 USD (4)
Crescita mensile:
-0.33%
Previsione annuale:
-4.04%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.74 USD
Massimale:
3 361.20 USD (28.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.97% (3 360.66 USD)
Per equità:
26.41% (1 118.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY+ 349
EURCHF+ 304
GBPUSD+ 298
USDCHF+ 250
EURGBP+ 242
EURAUD+ 226
EURUSD+ 179
GBPCAD+ 134
AUDJPY+ 117
AUDUSD+ 116
NZDUSD+ 115
EURCAD+ 105
EURNZD+ 92
AUDNZD+ 67
EURJPY+ 65
GBPCHF+ 64
GBPJPY+ 54
USDCAD+ 45
CADJPY+ 43
GBPAUD+ 23
AUDCAD+ 7
XAUUSD+ 6
NZDCAD+ 5
AUDCHF+ 4
GBPNZD+ 4
NZDJPY+ 3
AUDSGD+ 1
CADCHF+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY+ 178
EURCHF+ -679
GBPUSD+ -99
USDCHF+ 1.2K
EURGBP+ 1.9K
EURAUD+ -121
EURUSD+ 687
GBPCAD+ -623
AUDJPY+ 105
AUDUSD+ -216
NZDUSD+ -409
EURCAD+ 922
EURNZD+ 357
AUDNZD+ -340
EURJPY+ -197
GBPCHF+ 256
GBPJPY+ -64
USDCAD+ 97
CADJPY+ 66
GBPAUD+ 297
AUDCAD+ 38
XAUUSD+ -11
NZDCAD+ 24
AUDCHF+ -20
GBPNZD+ 20
NZDJPY+ 28
AUDSGD+ -1
CADCHF+ 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY+ 2.9K
EURCHF+ 1.8K
GBPUSD+ 1.5K
USDCHF+ 8.2K
EURGBP+ 7.3K
EURAUD+ -303
EURUSD+ 6.3K
GBPCAD+ 5.3K
AUDJPY+ 3.4K
AUDUSD+ -707
NZDUSD+ -1.6K
EURCAD+ 11K
EURNZD+ 1.6K
AUDNZD+ 267
EURJPY+ -523
GBPCHF+ 1.9K
GBPJPY+ 182
USDCAD+ -278
CADJPY+ 1.8K
GBPAUD+ 493
AUDCAD+ 2.7K
XAUUSD+ -268
NZDCAD+ 1.5K
AUDCHF+ -757
GBPNZD+ 1.7K
NZDJPY+ 2.1K
AUDSGD+ -7
CADCHF+ 422
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +230.54 USD
Worst Trade: -411 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 052.12 USD
Massima perdita consecutiva: -819.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsIntl-Real 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.04.02 20:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.11 00:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.10 12:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.02 12:06
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 0.6% of days out of 1501 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Go Markets2
30USD al mese
44%
0
0
USD
2.2K
USD
297
96%
2 919
59%
44%
1.09
1.18
USD
62%
1:300
