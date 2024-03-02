SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TMGM2
Liji Chen

TMGM2

Liji Chen
0 inceleme
121 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -1%
TradeMaxGlobal-Live4
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
770
Kârla kapanan işlemler:
526 (68.31%)
Zararla kapanan işlemler:
244 (31.69%)
En iyi işlem:
360.67 USD
En kötü işlem:
-421.63 USD
Brüt kâr:
5 609.32 USD (45 889 pips)
Brüt zarar:
-5 800.58 USD (42 390 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (408.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
408.25 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
34.02%
Maks. mevduat yükü:
95.16%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
289 (37.53%)
Satış işlemleri:
481 (62.47%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.25 USD
Ortalama kâr:
10.66 USD
Ortalama zarar:
-23.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-423.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 079.81 USD (5)
Aylık büyüme:
1.78%
Yıllık tahmin:
21.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
891.79 USD
Maksimum:
1 216.64 USD (25.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.59% (1 216.64 USD)
Varlığa göre:
88.15% (3 491.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 128
NZDCAD 122
EURCAD 108
CHFJPY 79
EURAUD 65
EURUSD 63
GBPUSD 58
AUDNZD 53
USDCAD 34
USDCHF 32
EURCHF 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -118
NZDCAD 316
EURCAD 262
CHFJPY -173
EURAUD 167
EURUSD -316
GBPUSD -163
AUDNZD 83
USDCAD -177
USDCHF -4
EURCHF -69
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -1.3K
NZDCAD 4.4K
EURCAD 1.4K
CHFJPY -584
EURAUD 983
EURUSD -962
GBPUSD -466
AUDNZD 982
USDCAD -732
USDCHF -28
EURCHF -216
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +360.67 USD
En kötü işlem: -422 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +408.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -423.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.19 × 224
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 3
TickmillUK-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.33 × 15
ICMarkets-Live22
0.46 × 370
FPMarketsLLC-Live4
0.55 × 136
ICMarketsSC-Live15
0.57 × 2387
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 285
FusionMarkets-Demo
0.60 × 2039
CapitalxtendLLC-Live
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live08
0.72 × 85
Tickmill-Live10
0.75 × 2634
VantageGlobalPrime-Live
0.93 × 204
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.93 × 364
PlexyTrade-Live
0.98 × 203
CWGMarketsSVGLtd-Live
0.99 × 71
FusionMarkets-Live
1.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
1.03 × 700
EagleFX-Live
1.07 × 27
ICMarketsEU-Live17
1.15 × 2018
Axi-US09-Live
1.33 × 15
Exness-Real17
1.41 × 363
FXCM-CADReal01
1.50 × 2
Exness-Real9
1.55 × 74
15 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 02:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 12:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 11:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 21:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 02:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Kopyala

