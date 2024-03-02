- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
770
Kârla kapanan işlemler:
526 (68.31%)
Zararla kapanan işlemler:
244 (31.69%)
En iyi işlem:
360.67 USD
En kötü işlem:
-421.63 USD
Brüt kâr:
5 609.32 USD (45 889 pips)
Brüt zarar:
-5 800.58 USD (42 390 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (408.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
408.25 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
34.02%
Maks. mevduat yükü:
95.16%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
289 (37.53%)
Satış işlemleri:
481 (62.47%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.25 USD
Ortalama kâr:
10.66 USD
Ortalama zarar:
-23.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-423.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 079.81 USD (5)
Aylık büyüme:
1.78%
Yıllık tahmin:
21.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
891.79 USD
Maksimum:
1 216.64 USD (25.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.59% (1 216.64 USD)
Varlığa göre:
88.15% (3 491.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|128
|NZDCAD
|122
|EURCAD
|108
|CHFJPY
|79
|EURAUD
|65
|EURUSD
|63
|GBPUSD
|58
|AUDNZD
|53
|USDCAD
|34
|USDCHF
|32
|EURCHF
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-118
|NZDCAD
|316
|EURCAD
|262
|CHFJPY
|-173
|EURAUD
|167
|EURUSD
|-316
|GBPUSD
|-163
|AUDNZD
|83
|USDCAD
|-177
|USDCHF
|-4
|EURCHF
|-69
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-1.3K
|NZDCAD
|4.4K
|EURCAD
|1.4K
|CHFJPY
|-584
|EURAUD
|983
|EURUSD
|-962
|GBPUSD
|-466
|AUDNZD
|982
|USDCAD
|-732
|USDCHF
|-28
|EURCHF
|-216
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +360.67 USD
En kötü işlem: -422 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +408.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -423.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.19 × 224
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.33 × 15
|
ICMarkets-Live22
|0.46 × 370
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.55 × 136
|
ICMarketsSC-Live15
|0.57 × 2387
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 285
|
FusionMarkets-Demo
|0.60 × 2039
|
CapitalxtendLLC-Live
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live08
|0.72 × 85
|
Tickmill-Live10
|0.75 × 2634
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.93 × 204
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.93 × 364
|
PlexyTrade-Live
|0.98 × 203
|
CWGMarketsSVGLtd-Live
|0.99 × 71
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|1.03 × 700
|
EagleFX-Live
|1.07 × 27
|
ICMarketsEU-Live17
|1.15 × 2018
|
Axi-US09-Live
|1.33 × 15
|
Exness-Real17
|1.41 × 363
|
FXCM-CADReal01
|1.50 × 2
|
Exness-Real9
|1.55 × 74
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
121
100%
770
68%
34%
0.96
-0.25
USD
USD
88%
1:400