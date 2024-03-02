SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TMGM2
Liji Chen

TMGM2

Liji Chen
0 recensioni
121 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -1%
TradeMaxGlobal-Live4
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
770
Profit Trade:
526 (68.31%)
Loss Trade:
244 (31.69%)
Best Trade:
360.67 USD
Worst Trade:
-421.63 USD
Profitto lordo:
5 609.32 USD (45 889 pips)
Perdita lorda:
-5 800.58 USD (42 390 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (408.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
408.25 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
34.02%
Massimo carico di deposito:
95.16%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
289 (37.53%)
Short Trade:
481 (62.47%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.25 USD
Profitto medio:
10.66 USD
Perdita media:
-23.77 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-423.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 079.81 USD (5)
Crescita mensile:
1.78%
Previsione annuale:
21.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
891.79 USD
Massimale:
1 216.64 USD (25.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.59% (1 216.64 USD)
Per equità:
88.15% (3 491.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 128
NZDCAD 122
EURCAD 108
CHFJPY 79
EURAUD 65
EURUSD 63
GBPUSD 58
AUDNZD 53
USDCAD 34
USDCHF 32
EURCHF 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -118
NZDCAD 316
EURCAD 262
CHFJPY -173
EURAUD 167
EURUSD -316
GBPUSD -163
AUDNZD 83
USDCAD -177
USDCHF -4
EURCHF -69
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -1.3K
NZDCAD 4.4K
EURCAD 1.4K
CHFJPY -584
EURAUD 983
EURUSD -962
GBPUSD -466
AUDNZD 982
USDCAD -732
USDCHF -28
EURCHF -216
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +360.67 USD
Worst Trade: -422 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +408.25 USD
Massima perdita consecutiva: -423.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.19 × 224
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 3
TickmillUK-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.33 × 15
ICMarkets-Live22
0.46 × 370
FPMarketsLLC-Live4
0.55 × 136
ICMarketsSC-Live15
0.57 × 2387
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 285
FusionMarkets-Demo
0.60 × 2039
CapitalxtendLLC-Live
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live08
0.72 × 85
Tickmill-Live10
0.75 × 2634
VantageGlobalPrime-Live
0.93 × 204
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.93 × 364
PlexyTrade-Live
0.98 × 203
CWGMarketsSVGLtd-Live
0.99 × 71
FusionMarkets-Live
1.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
1.03 × 700
EagleFX-Live
1.07 × 27
ICMarketsEU-Live17
1.15 × 2018
Axi-US09-Live
1.33 × 15
Exness-Real17
1.41 × 363
FXCM-CADReal01
1.50 × 2
Exness-Real9
1.55 × 74
15 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 02:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 12:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 11:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 21:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 02:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TMGM2
30USD al mese
-1%
0
0
USD
2.3K
USD
121
100%
770
68%
34%
0.96
-0.25
USD
88%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.