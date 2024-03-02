SignauxSections
Liji Chen

TMGM2

Liji Chen
0 avis
121 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -1%
TradeMaxGlobal-Live4
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
770
Bénéfice trades:
526 (68.31%)
Perte trades:
244 (31.69%)
Meilleure transaction:
360.67 USD
Pire transaction:
-421.63 USD
Bénéfice brut:
5 609.32 USD (45 889 pips)
Perte brute:
-5 800.58 USD (42 390 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (408.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
408.25 USD (15)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
34.02%
Charge de dépôt maximale:
95.16%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
-0.16
Longs trades:
289 (37.53%)
Courts trades:
481 (62.47%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.25 USD
Bénéfice moyen:
10.66 USD
Perte moyenne:
-23.77 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-423.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 079.81 USD (5)
Croissance mensuelle:
1.78%
Prévision annuelle:
21.66%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
891.79 USD
Maximal:
1 216.64 USD (25.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.59% (1 216.64 USD)
Par fonds propres:
88.15% (3 491.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 128
NZDCAD 122
EURCAD 108
CHFJPY 79
EURAUD 65
EURUSD 63
GBPUSD 58
AUDNZD 53
USDCAD 34
USDCHF 32
EURCHF 28
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -118
NZDCAD 316
EURCAD 262
CHFJPY -173
EURAUD 167
EURUSD -316
GBPUSD -163
AUDNZD 83
USDCAD -177
USDCHF -4
EURCHF -69
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -1.3K
NZDCAD 4.4K
EURCAD 1.4K
CHFJPY -584
EURAUD 983
EURUSD -962
GBPUSD -466
AUDNZD 982
USDCAD -732
USDCHF -28
EURCHF -216
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +360.67 USD
Pire transaction: -422 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +408.25 USD
Perte consécutive maximale: -423.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.19 × 224
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 3
TickmillUK-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.33 × 15
ICMarkets-Live22
0.46 × 370
FPMarketsLLC-Live4
0.55 × 136
ICMarketsSC-Live15
0.57 × 2387
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 285
FusionMarkets-Demo
0.60 × 2039
CapitalxtendLLC-Live
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live08
0.72 × 85
Tickmill-Live10
0.75 × 2634
VantageGlobalPrime-Live
0.93 × 204
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.93 × 364
PlexyTrade-Live
0.98 × 203
CWGMarketsSVGLtd-Live
0.99 × 71
FusionMarkets-Live
1.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
1.03 × 700
EagleFX-Live
1.07 × 27
ICMarketsEU-Live17
1.15 × 2018
Axi-US09-Live
1.33 × 15
Exness-Real17
1.41 × 363
FXCM-CADReal01
1.50 × 2
Exness-Real9
1.55 × 74
15 plus...
Aucun avis
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 02:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 12:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 11:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 21:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 02:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.