Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 4 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Demo 0.19 × 224 ICMarketsSC-Live19 0.33 × 3 TickmillUK-Live03 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live24 0.33 × 15 ICMarkets-Live22 0.46 × 370 FPMarketsLLC-Live4 0.55 × 136 ICMarketsSC-Live15 0.57 × 2387 ICMarketsSC-Live04 0.60 × 285 FusionMarkets-Demo 0.60 × 2039 CapitalxtendLLC-Live 0.71 × 7 ICMarketsSC-Live08 0.72 × 85 Tickmill-Live10 0.75 × 2634 VantageGlobalPrime-Live 0.93 × 204 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.93 × 364 PlexyTrade-Live 0.98 × 203 CWGMarketsSVGLtd-Live 0.99 × 71 FusionMarkets-Live 1.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 1.03 × 700 EagleFX-Live 1.07 × 27 ICMarketsEU-Live17 1.15 × 2018 Axi-US09-Live 1.33 × 15 Exness-Real17 1.41 × 363 FXCM-CADReal01 1.50 × 2 Exness-Real9 1.55 × 74 15 plus...