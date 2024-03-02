- Büyüme
İşlemler:
2 596
Kârla kapanan işlemler:
1 691 (65.13%)
Zararla kapanan işlemler:
905 (34.86%)
En iyi işlem:
1 047.94 USD
En kötü işlem:
-687.83 USD
Brüt kâr:
17 313.05 USD (276 570 pips)
Brüt zarar:
-15 086.35 USD (157 396 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (134.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 952.26 USD (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
74.35%
Maks. mevduat yükü:
6.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
1 323 (50.96%)
Satış işlemleri:
1 273 (49.04%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.86 USD
Ortalama kâr:
10.24 USD
Ortalama zarar:
-16.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-452.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 250.17 USD (8)
Aylık büyüme:
1.14%
Yıllık tahmin:
13.82%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
655.38 USD
Maksimum:
3 627.95 USD (41.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.55% (3 627.95 USD)
Varlığa göre:
53.76% (1 133.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|773
|USDJPY
|514
|GBPCAD
|354
|GBPUSD
|154
|USDCHF
|127
|USDCAD
|90
|EURSGD
|88
|GBPAUD
|74
|GBPCHF
|53
|AUDCAD
|42
|EURCHF
|41
|SUMMARY
|36
|AUDUSD
|35
|EURCAD
|33
|XAUUSD
|26
|EURGBP
|20
|EURAUD
|18
|NZDUSD
|18
|AUDNZD
|15
|AUDCHF
|15
|AUDJPY
|14
|EURNZD
|12
|NZDCAD
|10
|GBPJPY
|9
|XAGUSD
|8
|NZDCHF
|6
|CADCHF
|3
|NZDJPY
|2
|CADJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPNZD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-645
|USDJPY
|54
|GBPCAD
|478
|GBPUSD
|-307
|USDCHF
|226
|USDCAD
|190
|EURSGD
|138
|GBPAUD
|90
|GBPCHF
|-55
|AUDCAD
|97
|EURCHF
|87
|SUMMARY
|869
|AUDUSD
|89
|EURCAD
|82
|XAUUSD
|165
|EURGBP
|126
|EURAUD
|129
|NZDUSD
|110
|AUDNZD
|48
|AUDCHF
|36
|AUDJPY
|90
|EURNZD
|-26
|NZDCAD
|51
|GBPJPY
|4
|XAGUSD
|20
|NZDCHF
|31
|CADCHF
|9
|NZDJPY
|-11
|CADJPY
|20
|EURJPY
|14
|GBPNZD
|17
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|12K
|USDJPY
|4.5K
|GBPCAD
|19K
|GBPUSD
|-10K
|USDCHF
|7.7K
|USDCAD
|20K
|EURSGD
|2.8K
|GBPAUD
|11K
|GBPCHF
|1.9K
|AUDCAD
|6.2K
|EURCHF
|-1.3K
|SUMMARY
|0
|AUDUSD
|8.1K
|EURCAD
|4.3K
|XAUUSD
|6.4K
|EURGBP
|3.8K
|EURAUD
|558
|NZDUSD
|5.2K
|AUDNZD
|1.9K
|AUDCHF
|3.7K
|AUDJPY
|5.7K
|EURNZD
|-2.7K
|NZDCAD
|3.1K
|GBPJPY
|389
|XAGUSD
|780
|NZDCHF
|1.5K
|CADCHF
|731
|NZDJPY
|-769
|CADJPY
|1.2K
|EURJPY
|1K
|GBPNZD
|1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 047.94 USD
En kötü işlem: -688 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +134.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -452.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live14
|0.05 × 19
|
ICMarketsSC-Live02
|0.10 × 20
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 81
|
ICMarketsSC-Live26
|0.22 × 9
|
ICMarkets-Live24
|0.23 × 35
|
ICMarketsSC-Live07
|0.42 × 1112
|
EGlobal-Cent6
|0.47 × 341
|
ICMarkets-Live19
|0.57 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|0.58 × 361
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.58 × 106
|
ICMarketsSC-Live27
|0.61 × 66
|
ICMarketsSC-Live15
|0.65 × 81
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 1414
|
MonetaMarkets-Live01
|0.83 × 6
|
Longhorn-Real2
|0.90 × 40
|
BlueberryMarkets-Live
|0.96 × 75
|
VantageFX-Live 3
|1.00 × 19
|
ICMarkets-Live17
|1.12 × 60
|
ICMarketsSC-Live33
|1.14 × 14
|
MonetaMarkets-Live 6
|1.23 × 1217
|
ICMarketsSC-Live05
|1.29 × 28
|
TMGM.TradeMax-Live3
|1.30 × 318
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
42%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
348
93%
2 596
65%
74%
1.14
0.86
USD
USD
73%
1:500