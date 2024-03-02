SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ICM2
Liji Chen

ICM2

Liji Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
348 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2019 42%
ICMarketsSC-Live06
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 596
Kârla kapanan işlemler:
1 691 (65.13%)
Zararla kapanan işlemler:
905 (34.86%)
En iyi işlem:
1 047.94 USD
En kötü işlem:
-687.83 USD
Brüt kâr:
17 313.05 USD (276 570 pips)
Brüt zarar:
-15 086.35 USD (157 396 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (134.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 952.26 USD (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
74.35%
Maks. mevduat yükü:
6.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
1 323 (50.96%)
Satış işlemleri:
1 273 (49.04%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.86 USD
Ortalama kâr:
10.24 USD
Ortalama zarar:
-16.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-452.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 250.17 USD (8)
Aylık büyüme:
1.14%
Yıllık tahmin:
13.82%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
655.38 USD
Maksimum:
3 627.95 USD (41.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.55% (3 627.95 USD)
Varlığa göre:
53.76% (1 133.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 773
USDJPY 514
GBPCAD 354
GBPUSD 154
USDCHF 127
USDCAD 90
EURSGD 88
GBPAUD 74
GBPCHF 53
AUDCAD 42
EURCHF 41
SUMMARY 36
AUDUSD 35
EURCAD 33
XAUUSD 26
EURGBP 20
EURAUD 18
NZDUSD 18
AUDNZD 15
AUDCHF 15
AUDJPY 14
EURNZD 12
NZDCAD 10
GBPJPY 9
XAGUSD 8
NZDCHF 6
CADCHF 3
NZDJPY 2
CADJPY 2
EURJPY 2
GBPNZD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -645
USDJPY 54
GBPCAD 478
GBPUSD -307
USDCHF 226
USDCAD 190
EURSGD 138
GBPAUD 90
GBPCHF -55
AUDCAD 97
EURCHF 87
SUMMARY 869
AUDUSD 89
EURCAD 82
XAUUSD 165
EURGBP 126
EURAUD 129
NZDUSD 110
AUDNZD 48
AUDCHF 36
AUDJPY 90
EURNZD -26
NZDCAD 51
GBPJPY 4
XAGUSD 20
NZDCHF 31
CADCHF 9
NZDJPY -11
CADJPY 20
EURJPY 14
GBPNZD 17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 12K
USDJPY 4.5K
GBPCAD 19K
GBPUSD -10K
USDCHF 7.7K
USDCAD 20K
EURSGD 2.8K
GBPAUD 11K
GBPCHF 1.9K
AUDCAD 6.2K
EURCHF -1.3K
SUMMARY 0
AUDUSD 8.1K
EURCAD 4.3K
XAUUSD 6.4K
EURGBP 3.8K
EURAUD 558
NZDUSD 5.2K
AUDNZD 1.9K
AUDCHF 3.7K
AUDJPY 5.7K
EURNZD -2.7K
NZDCAD 3.1K
GBPJPY 389
XAGUSD 780
NZDCHF 1.5K
CADCHF 731
NZDJPY -769
CADJPY 1.2K
EURJPY 1K
GBPNZD 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 047.94 USD
En kötü işlem: -688 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +134.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -452.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live14
0.05 × 19
ICMarketsSC-Live02
0.10 × 20
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarkets-Live24
0.23 × 35
ICMarketsSC-Live07
0.42 × 1112
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarkets-Live19
0.57 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.58 × 361
TMGM.TradeMax-Live8
0.58 × 106
ICMarketsSC-Live27
0.61 × 66
ICMarketsSC-Live15
0.65 × 81
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 1414
MonetaMarkets-Live01
0.83 × 6
Longhorn-Real2
0.90 × 40
BlueberryMarkets-Live
0.96 × 75
VantageFX-Live 3
1.00 × 19
ICMarkets-Live17
1.12 × 60
ICMarketsSC-Live33
1.14 × 14
MonetaMarkets-Live 6
1.23 × 1217
ICMarketsSC-Live05
1.29 × 28
TMGM.TradeMax-Live3
1.30 × 318
73 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.04.30 04:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 21:04
No swaps are charged
2025.04.24 21:04
No swaps are charged
2025.04.24 14:23
No swaps are charged on the signal account
2025.01.20 17:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.05% of days out of 2182 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 23:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.06 15:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.06 15:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.20 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.20 11:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.15 14:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.07 13:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.07 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 08:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 06:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 05:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ICM2
Ayda 30 USD
42%
0
0
USD
3.6K
USD
348
93%
2 596
65%
74%
1.14
0.86
USD
73%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.