Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.04 × 25 ICMarketsSC-Live14 0.05 × 19 ICMarketsSC-Live02 0.10 × 20 FusionMarkets-Demo 0.19 × 81 ICMarketsSC-Live26 0.22 × 9 ICMarkets-Live24 0.23 × 35 ICMarketsSC-Live07 0.42 × 1112 EGlobal-Cent6 0.47 × 341 ICMarkets-Live19 0.57 × 7 ICMarketsSC-Live12 0.58 × 361 TMGM.TradeMax-Live8 0.58 × 106 ICMarketsSC-Live27 0.61 × 66 ICMarketsSC-Live15 0.65 × 81 ICMarketsSC-Live08 0.75 × 1414 MonetaMarkets-Live01 0.83 × 6 Longhorn-Real2 0.90 × 40 BlueberryMarkets-Live 0.96 × 75 VantageFX-Live 3 1.00 × 19 ICMarkets-Live17 1.12 × 60 ICMarketsSC-Live33 1.14 × 14 MonetaMarkets-Live 6 1.23 × 1217 ICMarketsSC-Live05 1.29 × 28 TMGM.TradeMax-Live3 1.30 × 318 73 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya